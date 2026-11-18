Gabi Torje (36 de ani), fostul jucător al naționalei României, a analizat jocul „tricolorilor” din meciul cu Bosnia, pierdut cu scorul de 1-2, în Liga Națiunilor.

Torje a remarcat și câțiva jucători din lotul lui Gică Hagi (61 de ani).

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România a încheiat pe ultimul loc în grupa B4 din Liga Națiunilor, cu doar 3 puncte acumulate, și va juca la baraj în martie 2027.

Gabi Torje a explicat cum au pierdut „tricolorii” duelul cu Bosnia, în ciuda faptului că au jucat bine timp de 60 de minute.

Gabi Torje: „Jocul n-a mai fost la același nivel”

„Au fost 60 de minute foarte, foarte bune, la un nivel foarte ridicat. Din păcate, în momentul în care au intervenit schimbările, jocul n-a mai fost la același nivel.

Un meci în care detaliile au făcut diferența pentru că am fi putut la fel de bine să terminăm la egalitate sau să câștigăm dacă reușeam să marcăm la începutul reprizei a doua prin Bîrligea.

Ăsta este fotbalul la nivel mare. Detaliile fac diferența și lucrul acesta, din păcate, ne-a făcut să pierdem”, a declarat Gabi Torje.

Fostul internațional român a fost întrebat și ce tânăr jucător a remarcat în această ediție a Ligii Națiunilor.

„David Matei poate fi unul. Este un jucător asemănător (n.r. - cu bosniacul Bajraktarevic), doar că David Matei mai are puțin să confirme la echipa mare. Bajraktarevic deja a confirmat la naționala Bosniei”.

David Matei, jucătorul Universității Craiova, a evoluat doar 25 de minute în cele două acțiuni ale naționalei din această toamnă, în meciul tur cu Bosnia, scor 2-4.

Gabi Torje: „ Mi-a plăcut foarte mult cum a arătat Bîrligea”

Gabi Torje a enumerat mai apoi ce jucători consideră că a câștigat România în această ediție a Ligii Națiunilor.

„Otto Hindrich este unul dintre jucătorii câștigați cu siguranță. Eissat este un câștig pentru că poate juca și fundaș stânga și fundaș central. Coubiș este un jucător care poate, alături de Drăgușin, să facă un duo perfect acolo în apărare.

Mi-a plăcut foarte mult cum a arătat Bîrligea, mai ales pentru că el nu a jucat extraordinar de mult în Serie A. A jucat foarte bine la echipa națională și s-a văzut un ritm și o poftă de joc foarte mare. Man e deja un jucător care a confirmat.

Sunt mulți jucători care ne dau speranțe, dar câțiva jucători tineri care ne fac să ne punem speranțele în ei pentru ceea ce înseamnă un Campionat European și un Mondial în viitor”, a mai declarat Torje.

Corbu care a intrat foarte, foarte bine și se vede că are o calitate foarte mare. Cumva se văd jucătorii care sunt crescuți în spiritul și mentalitatea din străinătate. Gabi Torje

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