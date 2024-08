David Popovici (19 ani) a adus prima medalie a României la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

Înotătorul român a vorbit despre victoria de la 200m liber și ce a simțit pe ultimii metri din cursă.

David înoată și astăzi în proba de 100m liber.

Înotătorul David Popovici (19 ani) a declarat că proba de 200 de metri liber, în care a adus prima medalie de aur la masculin din istoria natației românești, a fost ca o „luptă de câine”, menționând că nu și-a permis nicio secundă de relaxare.

„Sunt o mie de gânduri în doar 1 minut și 44 de secunde. Mi-am tot repetat pe ultimii câtiva metri că nu am cum să mă dau bătut, că e acum ori niciodată, dacă nu împing cât de tare pot. Nu-mi pasă dacă mor acolo, în piscină

A fost o luptă de câine, fix așa aș descrie-o, așa am descris-o până acum. Pe ultimii 50 de metri, îl vedeam pe american în fața mea, știam că e undeva în stânga mea, văzusem că plecase tare ... Chiar dacă nu te uiți la ei, îi simți acolo, respirându-ți în ceafă. Îi vezi cu coada ochiului”, a spus Popovici la zona mixtă, conform Romania TV.

Ce a spus David Popovici despre aurul olimpic la 200m liber

David Popovici a menționat că din punct de vedere tactic a făcut o cursă așa cum și-a planificat-o.

„Știam că sunt acolo și nu mi-am permis pentru nicio secundă să o las moale. Nu trebuia nici prea tare să plec, nici prea încet, am făcut exact cursa pe care îmi doream s-o fac”, a completat înotătorul român.

El a explicat că și-a dat seama că este noul campion olimpic al probei de 200 de metri imediat ce a atins marginea bazinului, deoarece s-a aprins un singur bec sub apă.

„Mi-am dat seama când am atins plăcuța, pentru că au niște lumini pe ele, dacă atingi primul e o singură lumină, la al doilea sunt două lumini, iar la al treilea sunt trei. Și am văzut instant că sunt primul... Euforie!”, a descris Popovici primele momente de după terminarea cursei.

Popovici: „Mi-au dat lacrimile, pe podium m-am abținut cu greu!”

Sportivul român a avut un carusel de emoții pe podiumul de premiere, reușind cu greu să-și stăpânească lacrimile în momentul în care a văzut tricolorul înălțat pe cel mai înalt catarg.

„Și la mine au fost lacrimi, chiar dacă nu sunt eu, hai să zicem...Cel mai deschis. Dar am plâns și eu.

Când am dat primul interviu celor de la TVR, îmi dădeau lacrimile. Inclusiv pe podium m-am abținut cu greu. Am văzut steagul... Când eram mic, mă uitam la Michael Phelps și la ceilalți campioni olimpici cum li se ridică steagul și am visat la acest moment”.

De la 10-11 ani, eu știam că-mi doresc să ajung la Jocuri. Și dacă eu am reușit, un băiat născut și crescut în Pantelimon, Titan, adică nimic special... De fapt, este special... Dar dacă eu am reușit, un băiat complet obișnuit, absolut oricine poate! Prin determinare, perseverență și foarte multe muncă”. David Popovici, campion olimpic, dublu campion mondial și cvadruplu campion european

David Popovici a precizat că este puțin mai relaxat acum, având deja o medalie olimpică, iar în vacanță se va bucura mai mult de această performanță:

Popovici: Dacă eu am reușit, oricine poate face lucruri extraordinare

„Sunt un pic mai relaxat, bineînțeles. Am trecut de jumătate din cea mai importantă comptiție a anului pentru mine și, când o să fiu în vacanță, o să am un pic de timp să mă bucur cu adevărat”.



El le-a mulțumit oamenilor care au avut încredere în el, dar și celor care nu au avut, pentru că astfel a fost mai motivat să reușească.

„Dacă tot sunt atât de multe microfoane aici, aș vrea să profit de ocazie și să le mulțumesc tuturor celor care au avut încredere, care m-au susținut, de la A la Z. De la prieteni la profesori, la absolut oricine, familie, apropiați.

Dar le mulțumesc și tuturor celor care n-au avut încredere în mine, pentru că, fără ei, nu puteam să ajung aici. Fiecare om din viața mea a jucat un rol foarte important în dezvoltarea mea, așa că... Repet, dacă eu am reușit, absolut oricine poate să facă lucruri extraordinare ”.

În ceea ce privește cursa de 100 de metri, în care va concura astăzi, Popovici nu știe ce se va întâmpla, având în vedere că la Jocurile Olimpice participă cei mai buni sportivi din lume. „La «100», vedem mâine (n.r. marți). Exact cum v-am răspuns și pentru «200», habar n-am ce s-o întâmpla. E la fel de greu peste tot. Sunt curse diferite, un efort diferit”, a concluzionat noul campion olimpic al probei de 200 de metri.