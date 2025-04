„Nu-mi  amintesc niciun meci jucat”  Sebastien Chabal, fost internațional francez, despre  efectele negative ale rugbyului

Sebastien Chabal (47 de ani), fost jucător de rugby francez, a vorbit despre impactul negativ al rugbyului din viața sa.

La aproximativ 11 ani de la retragere, Chabal a dezvăluit că are probleme grave de memorie și nu-și mai aduce aminte nici măcar un moment din întreaga sa carieră.

Sebastien Chabal: „ Nu-mi amintesc nicio secundă dintr-un meci de rugby pe care l-am jucat”

Chabal a făcut declarații tulburătoare despre efectele pe care le au contuziile suferite de-a lungul carierei.

„Nu-mi amintesc nicio secundă dintr-un meci de rugby pe care l-am jucat. Nu îmi amintesc niciunul din cele 62 de meciuri la naționala Franței.

Am câteva amintiri din copilărie. Cred că e pentru că oamenii mi-au spus despre ele”, a declarat Chabal, potrivit france24.com.

62 de partide a evoluat Sebastien Chabal în naționala Franței între anii 2000 și 2011

Chabal spune că nu a consultat un neurolog și că nu are în plan să discute cu un specialist:

„De ce să merg la doctor? Memoria nu îmi va reveni”, a motivat francezul.

Sebastien Chabal: „Am impresia că nu am jucat eu”

Fostul rugbyst a explicat cum se simte atunci când i se povestește despre meciurile în care a evoluat.

„Când vorbesc despre asta acasă cu soția mea, îi spun că am impresia că nu sunt eu cel ce a jucat rugby. Mai ales că mereu m-am gândit că am fost un impostor pentru că am ajuns acolo din noroc.

Din cauza faptului că nu îmi amintesc, am impresia că nu am fost eu.

Nu-mi mai amintesc nici măcar nașterea fiicei mele”, a adăugat fostul sportiv.

Probleme tot mai dese pentru foștii jucători de rugby

Un grup de aproximativ 300 de jucători de rugby, printre care Steve Thompson și Phil Vickery, câștigători ai Cupei Mondiale a Angliei, au inițiat în decembrie 2023 o acțiune legală în legătură cu leziunile cerebrale.

Jucătorii susțin că World Rugby, Federația Engleză de Rugby și Federația Galeză de Rugby au eșuat în a pune în practică măsuri potrivite de protecție a sănătății și siguranței jucătorilor.

Loviturile puternice la cap le-au provocat rugbystilor, de-a lungul timpului, afecțiuni precum scleroza laterală amiotrofică, demență, epilepsie sau chiar boala Parkinson.

