„600.000 de € într-o oră” David Popovici,  impresionat de evenimentul caritabil de la Monaco: „Ce seară extraordinară!”

Zilele trecute, campionul român David Popovici (20 de ani) a fost prezent la un dineu caritabil organizat de Familia Regală din Monaco.

Campionul olimpic și-a exprimat, public, gândurile despre evenimentul special la care a luat parte.

Dineul a avut loc la Ineos Club House din stațiunea Savoyard, sub patronajul Prințului Albert al II-lea și al Prințesei Charlène de Monaco.

Prințesa este fostă înotătoare și a participat la Jocurile Olimpice de vară din 2000 de la Sydney sub steagul Africii de Sud, țara sa natală.

David Popovici, despre dineul caritabil de la Monaco: „Un eveniment incredibil”

David Popovici a povestit, pe contul personal de Instagram, cum s-a simțit la dineul caritabil, într-o companie atât de selectă (peste 200 de personalități), altruistă și dedicată sprijinirii tinerilor din toată lumea.

„Ce seară extraordinară! Am avut onoarea de a o întâlni pe Prințesa Charlene de Monaco și, de asemenea, am participat și la un eveniment caritabil de excepție pentru Fundația Prințesei Charlene - unde am reușit să strângem peste 600.000 de euro într-o singură oră. Bani care vor fi direcționați pentru a învăța copii din întreaga lume să înoate.

Sunt recunoscător pentru această experiență și pentru șansa de a face diferența, în timp ce m-am bucurat de o seară minunată!

O mulțumire specială pentru Clubul de Schi din Courchevel și toată admirația mea pentru munca extraordinară pe care Prințesa Charlene o desfășoară prin fundația sa”, a anunțat campionul român.