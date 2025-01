Nu a fost contactat de Genoa Impresarul lui Denis Drăguș neagă zvonurile transferului în Italia: „Cu mine nu a luat nimeni legătura”

Florin Manea (44 de ani), impresarul lui Denis Drăguș (25 de ani), neagă orice discuție despre un transfer la Genoa.

(25 de ani), neagă orice discuție despre un transfer la Genoa. În ciuda speculațiilor apărute, Florin Manea subliniază că nu a fost contactat de nicio echipă și că Denis Drăguș nu ia în considerare plecarea din Turcia în această iarnă.

Florin Manea, impresarul lui Denis Drăguș, a oferit un răspuns clar în urma speculațiilor apărute în presa turcă, care anunțau interesul lui Dan Șucu și al echipei Genoa pentru transferul atacantului român.

Impresarul lui Denis Drăguș: „Cu mine nu a luat nimeni legătura”

„Eu nu știu nimic de treaba asta, cu mine nu a luat nimeni legătura, o avea și alți reprezentanți, de care eu nu știu (n.r. - ironic)! Cu mine nu a luat nimeni legătura. Nu are decât șase luni acolo, nici atât nu are.

Eu nu cred că ar lua în calcul plecarea în această iarnă, nu am vorbit cu el, dar nu m-a sunat nimeni, nu m-a anunțat nimeni nimic. Ultima dată când am vorbit cu Denis, se concentra pe ce are de făcut la Trabzon.

Încearcă să își revină și echipa, și el, se pregătea... nu cred că e o situație în care să dai bir cu fugiții, eu pe toți jucătorii mei îi consiliez”, a spus Manea, potrivit iamsport.ro.

Dacă vin momente grele, cum a avut și Radu (n.r. - Drăgușin), stai, te lupți, te pregătești, joci, nu ridici mâna și gata, „Hai să plecăm”, una-două. Tu trebuie să îți faci datoria pentru care ești plătit, să muncești, să te antrenezi, să dai totul. După un timp, vezi că nu se întâmplă nimic, că se schimbă situația, atunci poate să te gândești la o plecare. Dar eu nu cred că Denis vrea să plece deocamdată. Părerea mea, nu știu, nu am vorbit cu el. Florin Manea

Drăguș nu a confirmat deloc la Trabzonspor

Transferat de la Standard Liege la Trabzonspor, atacantul nu a repetat jocul bun de la Gaziantep, din prima parte a anului.

Nu s-a adaptat la stilul lui Șenol Guneș, nu s-a integrat în vestiar, iar pe teren a avut reușite minime și rare.

3 goluri a influențat Denis Drăguș în 19 meciuri la Trabzonspor în toate competițiile. A înscris de două ori, a pasat decisiv o dată

Pe deasupra, pe 16 decembrie, în timpul partidei cu Galatasaray, încheiată scor 4-3, jucătorul a suferit o întindere la ligamentul colateral al genunchiului drept.