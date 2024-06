Denis Drăguș (24 de ani) este foarte aproape de a schimba echipa în această vară.

După un sezon foarte bun în tricoul celor de la Gaziantep, Denis Drăguș a devenit principala țintă de ”mercato” a fostei campioane a Turciei, Trabzonspor, care face tot posibilul pentru a perfecta transferul înainte de EURO 2024.

Trabzon vrea să evite o eventuală ”explozie” a jucătorului la EURO, care să aducă și alte echipe în hora negocierilor sau majorarea sumei de transfer.

Trabzonspor a încheiat sezonul actual din Turcia pe locul 3, după Galatasaray și Fenerbahce, și va evolua în următoarea ediție a Europa League.

Florin Manea, despre transferul lui Denis Drăguș: ”Îmi mare parte e rezolvat”

Impresarul fotbalistului, Florin Manea, este sigur că mutarea lui Denis Drăguș de la Standard Liege la Trabzonspor este doar o chestiune de timp.

Cele două cluburi au ajuns la un acord în privința sumei de transfer, iar Trabzon este gata să-i ofere atacantului român un salariu excelent.

Cu toate acestea, până în acest moment, dincolo de discuțiile purtate de Florin Manea cu cei de la Standard și Trabzon, Denis Drăguș nu a luat nicio decizie cu privire la viitorul său. Cel mai probabil, vrea să se concentreze exclusiv pe Campionatul European, acolo unde va fi alături de ”tricolori”.

Florin Manea este foarte încrezător că Denis Drăguș își va da acordul pentru a semna cu Trabzonspor imediat după EURO.

”S-au înțeles toate părțile. Acum așteptăm să vină Denis din vacanță și să semneze, să se concluzioneze. Oferta există de ambele părți, agreată și de Standard, și de Trabzonspor.

Mai trebuie Denis să vină și să decidă dacă semnează sau nu. Înseamnă că are agent bun dacă are un salariu de 1,6 milioane, nu? Eu cred că o să fie ok. În mare parte e rezolvat. E o chestiune de timp.

Nu pot să anunț eu transferul până nu-l anunță cluburile. În mare parte, suntem înțeleși. Nu are ce să se întâmple. E sumă de transfer, în jurul a două milioane de euro”, a declarat Florin Manea, conform playsport.ro.