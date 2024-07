Denis Drăguș este noul jucător al lui Trabzonspor. Gruparea din Turcia a făcut anunțul marți, cu o zi înainte de meciul dintre România și Slovacia, decisiv pentru calificarea în optimile Campionatului European.

Atacantul în vârstă de 24 de ani a înscris primul său gol oficial la națională în victoria clară cu Ucraina, scor 3-0, pe 17 iunie.

„S-a ajuns la o înțelegere cu Standard Liege și cu jucătorul în legătură cu transferul definitiv al lui Denis Mihai Drăguș la clubul nostru”, a anunțat Trabzonspor.

Gruparea din Turcia a postat și un videoclip cu atacantul român.

Drăguș fusese împrumutat în sezonul trecut de Standard la Gaziantep, adus de Marius Șumudică, având 15 goluri și două assisturi în 35 de partide jucate în toate competițiile.

Acum, Drăguș continuă în Turcia, dar la o echipă mult mai bună.

Trabzonspor a terminat pe locul 3 în campionat și va juca în turul doi preliminar din Europa League cu învingătoarea „dublei” dintre Ruzomberok (Slovacia) și Tobol (Kazahstan).

1.700.000 de euro a plătit Trabzonspor pentru a-l transfera pe Drăguș de la Standard Liege.

„ Transferul lui a fost de 1,7 milioane de euro plus niște bonusuri. E foarte bine pentru Trabzonspor, dar el era și în ultimul an de contract. Are un pic mai mult de 1,5 milioane de euro salariu pe an. Cu bonusuri poate să ajungă și la două milioane de euro pe an”, a anunțat impresarul Florin Manea.

La debutul la Euro, Drăguș a înscris primul său gol oficial pentru România

Pânâ acum, atacantul în vârstă de 24 de ani înscrisese doar două goluri pentru România. Ambele în partide succesive, în noiembrie 2022, la amicalele cu Slovenia (1-2) și Moldova (5-0).