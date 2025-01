Cu ochii pe FCSB  Dennis Politic va fi prezent la meciul cu  Manchester United » Dinamovistul crede că roș-albaștrii „pot avea șanse”

Dennis Politic (24 de ani) va fi prezent la meciul FCSB - Manchester United din faza principală a Europa League.

Atacantul ține cu Manchester United, dar crede că FCSB are șanse de a triumfa

Dennis Politic, vice-căpitan la Dinamo, a anunțat că va urmări partida dintre FCSB și Manchester United, care va avea loc în ultima etapă din cadrul grupei UEFA Europa League

Dennis Politic: „FCSB poate avea șanse, dar cred că United va câștiga”

Meciul, care se va disputa pe Arena Națională, este așteptat cu nerăbdare de fani, dar şi de rivalul Dennis Politic.

„Mi-a făcut cadou un prieten un bilet la meci și mă duc la FCSB - United. United este echipa mea favorită din Anglia și vreau să o văd live. Cred că e la VIP biletul.

În ce situație e acum Manchester United... FCSB poate avea șanse, dar cred că United va câștiga ”, a declarat Dennis Politic, conform digisport.ro.

3 cluburi din Anglia a bifat Dennis Politic în cariera sa: Salford, Bolton şi Port Vale

Partida dintre FCSB și Manchester United este programată pe 30 ianuarie 2025, la ora 22:00.

Partida va putea fi urmărită în direct pe Digi Sport 1 şi Prima Sport 1, cât şi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro

Dennis Politic speră că va juca în Premier League

Politic visează să ajungă în Premier League într-un viitor apropiat, aşa cum a dezvăluit colegul său Cătălin Cîrjan.

„Dennis are niște performanțe foarte bune. Eu știu că tot în Anglia vrea să joace, în Premier League. Sper să ajungă acolo cât mai repede”, a declarat Cîrjan, conform sursei citate.

6 goluri a marcat Dennis Politic pentru Dinamo, în cele 16 meciuri jucate în acest sezon

Starul lui Dinamo, dezvăluiri despre plecarea sa de la Manchester United: „Au greșit ceva, era ilegal”

Dennis Politic (24 de ani) a vorbit, într-un interviu pentru GOLAZO.ro, despre motivul pentru care a plecat de la Manchester United în 2015.

Fotbalistul lui Dinamo a dezvăluit că părinții săi „au lăsat totul în urmă” pentru ca el să-și poată îndeplini visul.

Manchester United l-a transferat pe juniorul Politic în 2012, iar românul a petrecut trei ani la academia „diavolilor roșii”.

Politic a dezvăluit că a fost forțat să plece de la Manchester United din cauza unei greșeli care nu i-a aparținut.

Dennis Politic, despre plecarea de la Manchester United: „Era ilegal”

De ce ai plecat de la United?

N-am plecat voit, ei când m-au adus acolo au greșit ceva. Am înțeles că era ilegal să transferi jucători până la vârsta de 16 ani din altă țară. Când au depus actele să mă înregistreze la Federația de Fotbal, practic înregistrarea mea a fost respinsă și a trebuit să să mă duc să joc la un club de Sunday League, iar Bolton de acolo m-a luat.

Practic o greșeală a cuiva ți-a răpit visul de a rămâne la Manchester United.

Îmi place să nu regret nimic în viață. Așa a fost voia lui Dumnezeu, nu știu cum ar fi fost dacă aș fi rămas la Manchester United. Vă dați seama că uneori încă stau și mă gândesc chiar împreună cu ai mei ce ar fi fost. Ai mei au lăsat totul în urmă pentru mine. A fost un mare șoc, un mare pas înapoi ce s-a întâmplat, dar am fost puternic și am continuat. Am ajuns la Bolton și uitați unde sunt azi.

N-au avut o viață ușoară.

Nu au avut, noi avem un prieten de familie care locuiește în Anglia de mult timp. El i-a ajutat pe ai mei cu joburi, cu acomodarea, pentru a mă susține pe mine.

Ai avut momente de îndoială, când poate te gândeai că ai ales greșit fotbalul?

Momente multe de îndoială vă dați seama că au mai fost. Când vine o veste de genul celei de la United, când tu lași totul și te muți în altă țară și dintr-o dată visele tale sunt ruinate din cauza unor oameni care poate nu și-au făcut treaba cum trebuie… Dar n-am avut timp să stau să mă plâng, a trebuit să continui să muncesc și am luat-o ca atare. Era pasiunea foarte mare. Chiar dacă m-am dus la un club de Sunday League și jucam cu amatori, de acolo am început să construiesc și m-a luat Bolton.

Ce trăiai când jucai cu amatorii și aspirațiile tale erau cu totul altele?

Mă bucuram de fotbal! Și pentru că eram mult mai bun și dădeam o grămadă de goluri. Vă dați seama că speram să mă vadă o academie și să mă ia.