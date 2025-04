FCSB are un plan Cum vrea campioana să o ajute pe Dinamo să iasă din insolvență: „Am vorbit cu Șiman” » Răsplata: Politic la FCSB!  

Gigi Becali (66 de ani) a vorbit despre un posibil transfer al lui Dennis Politic (25 de ani) la FCSB.

Patronul campioanei și-a exprimat în mod clar dorința de a-l aduce la echipă pe jucătorul lui Dinamo și a dezvăluit cum ar putea să ajute „câinii” să iasă din insolvență.

Deși interesat de serviciile lui Politc, finanțatorul FCSB așteaptă un telefon din partea lui Andrei Nicolescu pentru a porni o serie de negocieri preliminarii.

Gigi Becali: „Îl vreau pe Politic”

Finanțatorul celor de la FCSB a vorbit atât despre posibila mutare, pentru care ar plăti până la un milion de euro, dar și despre situația prin care trece Dinamo privind încercarea de ieșire din insolvență.

„Da, îl vreau pe Politic, dar nu sunt transferuri acum. Dar el (n.r. - Andrei Nicolescu) să mă sune și să vorbim, dar nu știu dacă poate, că nu știu ce se întâmplă, se supără galeria, sunt probleme.

Eu, de exemplu, am vorbit cu Șiman despre Politic. Că ei dacă nu se înțeleg cu Șiman, nu pot ieși din insolvență. Și are legătură, pentru că Șiman are de primit niște bani de acolo. Pentru ca ei să iasă din insolvență durează mai mult. Dar dacă se înțeleg cu Șiman, pot iesi în timp util încât să participe anul viitor în cupele europene. Cine altcineva le dă banii pe Politic?

Deci, eu îl vreau pe Politic, eu pot să dau pe el un milion, maximum”, a declarat Becali, la Digi Sport.

6 goluri și două pase decisive a reușit Politic pentru Dinamo, în 23 de meciuri, în actualul sezon de Liga 1

După ce a ratat 4 partide la începutul anului, Politic este acum din nou accidentat.

Politic + bani pentru Musi de la FCSB

Dinamo a reluat interesul pentru Alexandru Musi, pentru care în iarnă a făcut o ofertă de 300.000 de euro. GOLAZO.ro a scris că Gigi Becali e dispus să negocieze: Politic la schimb, iar FCSB să achite și o sumă de bani.

Clubul din Ștefan cel Mare a reluat intenția de a-l achiziționa pe Alexandru Musi. Și în pauza de iarnă, Dinamo încercase să-l cumpere. Atunci a oferit 300.000 de euro, însă campioana a refuzat. Motivul: Musi era văzut ca o soluție viabilă pentru a acoperi regula U21, mai ales că Octavian Popescu urma să absenteze în prima parte a anului.

Prestațiile lui Musi însă i-au dezamăgit pe șefii FCSB-ului, astfel că insistența lui Dinamo ar putea să producă trecerea acestuia în alb-roșu.

Oferta dinspre FCSB va fi: Musi merge la Dinamo, Politic vine la FCSB, iar Gigi Becali va achita și o sumă de bani, care ar urma să fie negociată.

