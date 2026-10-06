Cosmin Mihalescu, directorul sportiv de la Dinamo, a dezvăluit situația contractelor unora dintre cei mai importanți jucători ai echipei.

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Oficialul „câinilor” susține că viitorul este acum mult mai ușor de anticipat, iar clubul le poate oferi contracte și beneficii personalizate fotbaliștilor importanți.

Cosmin Mihalescu: „Acum avem predictibilitate pe termen mai lung”

Mihalescu a transmis că un jucător de bază precum Soro, care are un start foarte bun de sezon, are prelungirea pe masă, în timp ce Andrei Mărginean are înțelegere valabilă inclusiv pentru sezonul viitor.

Armstrong și Karamoko trebuie să bifeze un număr de minute pentru a li se activa clauza de prelungire. Lui Epassy îi expiră contractul la anul și nu sunt semne că i se va oferi prelungirea.

„Epassy și Soro sunt în ultimul an de contract, fără clauză de prelungire unilaterală sau de comun acord. Avem discuții de prelungire cu Soro în continuare, după cum au decurs vom avea o concluzie pozitivă.

Armstrong și Karamoko au clauză de prelungire dacă se bifează o anumită bornă, un procent de 60% de minute, se prelungește automat contractul. Iar la cum au început lucrurile... (n.r. se va prelungi)

Noi am pornit proiectul fiind în insolvență, când nu aveam predictibilitate pe mai mult de 2 ani, ca să putem oferi contracte mai lungi. De aici și situația cu Homawoo, care a plecat liber de contract.

Apoi am trecut într-o zonă cu mai multă predictibilitate, dar nu știam unde vom juca, play-off sau play-out, așa că am încercat să determinăm dacă e vorba de un jucător important pentru noi cu acel procent de 60% din totalul de minute.

Acum avem predictibilitate pe termen mai lung, suntem cât de cât stabili și putem da contracte specifice, în funcție de jucător. Dacă noi considerăm că un fotbalist e important de la început, atunci îi dăm contract pe o perioadă mai lungă.

(n.r. Directorul sportiv a lămurit și situația unui titular despre care se spunea că a intrat în ultimul an) Nu, Andrei Mărginean mai are contract cu noi până în 2028”, a spus Cosmin Mihalescu pentru prosport.ro.

Dinamo este lider în Liga 1 după primele 10 etape, cu 23 de puncte, la două deasupra rivalei Rapid.

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