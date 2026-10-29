Explicații după 0-50 Dinamo, comunicat după eșecul șocant de la fotbal feminin: „Știm că aceste scoruri nu ne fac cinste...”

Clubul Dinamo a emis un comunicat după înfrângerea rușinoasă din liga feminină de tineret cu Csikszereda, scor 0-50.

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Fetele de la categoria de vârstă U19 au avut un start de sezon îngrozitor, încasând 146 de goluri în primele 7 etape, însă oficialii au explicat că rezultatele sunt urmarea unei restructurări complete la nivelul echipei.

Comunicatul emis de Dinamo: „Facem apel la respect”

„Alb-roșiii” susțin că sunt conștienți că astfel de rezultate afectează imaginea clubului, însă cer respect și răbdare din partea fanilor și explica de ce s-a ajuns la acest rezultat.

„În contextul rezultatelor înregistrate de echipa U19 Feminin în competiția aflată în desfășurare, considerăm necesar să oferim o clarificare transparentă și onestă asupra situației actuale a acestei grupe.

În ultimul an, Dinamo a pierdut 30 de jucătoare eligibile pentru categoria U19, fapt care a generat o restructurare amplă și dificilă a lotului. În lipsa unui număr suficient de sportive cu experiență competițională, am fost nevoiți să construim un nou grup, apelând inclusiv la jucătoare aflate la început de drum în fotbal, pentru multe dintre ele, competițiile actuale reprezentând primele experiențe la acest nivel.

Este un proces de formare firesc, dar care necesită timp, răbdare, continuitate și sprijin. Suntem conștienți că rezultatele înregistrate în această perioadă nu sunt cele pe care ni le dorim și nu reflectă standardele și ambițiile clubului Dinamo București. Acestea trebuie însă privite și în contextul obiectiv al unei reconstrucții dificile, nu ca o măsură a implicării, a muncii sau a potențialului jucătoarelor și al staffului tehnic.

Credem că fotbalul feminin are nevoie, mai mult ca oricând, de fair-play, respect și susținere. În special atunci când vorbim despre o echipă aflată într-un proces de reconstrucție, este important să înțelegem că dezvoltarea tinerelor sportive nu se măsoară exclusiv prin scorul de pe tabelă. În spatele fiecărui meci există jucătoare care învață, capătă experiență și încearcă să crească într-un mediu competițional solicitant.

Nu ne propunem să minimalizăm rezultatele și nici să fugim de responsabilitatea lor. Știm că aceste scoruri nu ne fac cinste și că Dinamo trebuie să își regăsească nivelul de competitivitate. În același timp, considerăm că fair-play-ul înseamnă să respectăm adversarul, dar și să oferim respect și încredere celor care încearcă să construiască, să învețe și să se dezvolte. Încurajarea fotbalului feminin presupune să susținem tinerele sportive inclusiv în momentele dificile, nu doar atunci când rezultatele sunt favorabile.

Dinamo București acordă o importanță deosebită dezvoltării fotbalului feminin, iar activitatea celorlalte grupe de vârstă, precum și rezultatele tot mai bune obținute de acestea, demonstrează că există preocupare, investiție și o direcție clară de dezvoltare. Situația actuală a echipei U19 reprezintă o provocare pe care ne-o asumăm și pe care ne dorim să o depășim prin muncă, răbdare și reconstrucție.

Obiectivul nostru rămâne acela de a forma jucătoare, de a crea un cadru în care acestea să poată progresa și de a consolida, pe termen lung, fotbalul feminin din cadrul clubului Dinamo București.

Facem apel la respect, echilibru și fair-play în evaluarea acestei situații. Fotbalul feminin nu se dezvoltă prin descurajare, etichetare sau judecăți pripite, ci prin implicare, responsabilitate și susținerea celor care îi construiesc viitorul. Rezultatele contează, dar la fel de mult contează și modul în care alegem să creștem următoarea generație de sportive.

Dinamo își asumă prezentul și muncește pentru viitor. Suntem convinși că, prin continuitate și susținere, această echipă poate deveni mai puternică, iar tinerele jucătoare pot transforma experiențele dificile de astăzi în progresul de mâine.

Fotbalul feminin este și va rămâne parte din familia Dinamo.

Așa cum clubul Dinamo București a traversat ani dificili, și-a asumat provocările, a muncit în tăcere și a ales să se reconstruiască pas cu pas, exact același drum îl parcurge astăzi și fotbalul feminin din cadrul clubului nostru.

Roșul și albul nu au fost niciodată doar culorile unui rezultat. Dinamo este o familie. Iar în familie, nu abandonezi pe nimeni”, se arată în comunicatul emis de club.

Clasamentul în Liga de Tineret la fotbal feminin

Loc Echipă Meciuri Golaveraj 1 FC Rapid 1923 7 70-6 2 FK Csikszereda 7 67-6 3 Concordia Chiajna 7 30-5 4 Farul Constanța 7 59-9 5 Campionii FC Argeș 7 23-19 6 ACS Juniorul 2014 7 13-20 7 LPS Buzău 7 8-30 8 ACS Petrolul 52 7 15-26 9 CS Dinamo București 7 19-38 10 SC Dinamo 1948 7 1-146

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