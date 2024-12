Dinamo - Rapid. Cele două peluze rivale s-au întrecut în scenografii în startul partidei din etapa #21 din Liga 1.

Torțele și petardele aruncate de fani pe teren îi pot costa scump pe „câini”, care ar putea disputa fără spectatori primul meci acasă din 2025, cel cu U Cluj.

Dinamo - Rapid, spectacol al scenografiilor în cele două peluze

Atmosfera de derby a putut fi simțită încă din primele minute ale meciului.

Peluza Cătălin Hîldan a afișat o scenografie cu mesajul „Beware of the dog / Enter at own risk” - „Aveți grijă la câine, intrați pe propria răspundere”, care a avut deasupra o ironie la adresa adversarilor: „Pentru limba română, apăsați tasta 1”.

De cealaltă parte, giuleștenii au afișat o scenografie în care erau ilustrați câțiva ultrași în vișiniu, cu mesajul „Suspecții numărul 1”.

Scenografie PCH, foto: GOLAZO.ro

Scenografie rapidiștilor, foto: GOLAZO.ro

O a treia scenografie a apărut la tribuna a doua, unde suporterii au afișat un tricolor imens și un mesaj în memoria celor decedați la Revoluția din 1989: „București, oraș martir. Aici s-a murit pentru libertate, 21-22 decembrie 1989”.

În cealaltă jumătate a tribunei, fanii a fluturat steaguri ale României cu o gaură în mijloc, ca în urmă cu 35 de ani.

Urmează sancțiuni dure pentru Dinamo

Problemele pentru Dinamo ar putea să apară după acest meci. Clubul se afla înaintea partidei la ultimul nivel al sancțiunilor.

La precedentele meciuri pe „Arcul de Triumf” au fost avertizați că la prima torță sau petardă aruncată pe suprafața de joc vor primi o pedeapsă dură: cel puțin o etapă fără spectatori.

Meciul a fost întrerupt de mai multe ori pe parcursul primei reprize din cauza torțelor și petardelor aruncate pe teren.

Următorul meci al „câinilor” pe teren propriu va avea loc pe 19 ianuarie 2025, cu U Cluj.