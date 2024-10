DINAMO - FCSB 0-2. Elias Charalambous (44 de ani) a vorbit despre victoria echipei sale din Derby de România.

Tehnicianul campioanei se gândește deja la duelul din Europa League cu Rangers.

Rangers - FCSB se joacă joi, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

FCSB a ajuns după 13 etape pe loc de play-off. Și mai are și o restanță de disputat! Momentul a venit chiar în derby-ul cu marea rivală Dinamo.

Dinamo - FCSB. Elias Charalambous, cu gândul la duelul cu Rangers

Campioana nu are însă prea mult timp să sărbătorească succesul. Charalambous și-a avertizat deja elevii că trebuie să pregătească deja duelul cu Rangers, din etapa a treia a fazei principale din Europa League.

„Felicitări băieților pentru atitudine, pentru joc. Această victorie o dedicăm minunaților noștri fani. Am înscris în prima repriză. Am avut ceva probleme în repriza secundă, dar le-am rezolvat. Am presat sus, am accelerat, iar ei n-au avut nicio șansă în repriza a doua.

Am văzut atitudine, concentrare, sunt fericit pentru băieți. Au respectat perfect tactica. Și la 1-0 au continuat să preseze sus, nu i-au lăsat pe adversari să-și facă jocul. Nu e timp de sărbătoare însă, joi vine meciul cu Rangers”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă.

VIDEO. Dinamo - FCSB: supergolul lui Bîrligea

Charalambous a fost impresionat de execuția lui Bîrligea, care a deblocat tabela: „Golul lui Bîrligea, foarte frumos. Și nu doar golul, atitudinea, modul cum a atacat spațiile.

Am vorbit individual cu Bîrligea de multe ori despre națională. Știe că există un antrenor acolo. Va avea ocazia să joace și pentru România. Are talent, are calitate, viața îi dă fiecăruia ce poate, va juca în viitorul apropiat la națională”.

Charalambous: „Avem în minte doar victoria cu Rangers!”

Apoi, tehnicianul campioanei a trecut la duelul cu Rangers: „Psihologic, e importantă această victorie. Meciurile europene sunt altfel însă, mai ales cu Rangers. Știm ce calitate au, trebuie să ne facem jocul.

Nu știm ce se întâmplă cu ei, ce probleme sunt, dar Rangers e un club mare. Va fi diferit la Glasgow. Trebuie să fim la top level ca să învingem.