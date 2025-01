Mindset de „câine roșu” Vicențiu Ostafi, omul care antrenează creierele dinamoviștilor: „Dacă am contribuit cu 1%, sunt mulțumit”

Vicențiu Ostafi (36 de ani) lucrează de un an la Dinamo, fiind adus ca mental coach în staff-ul lui Zeljko Kopic.

Tânărul cu background în diplomație a explicat, din cantonament, care e procesul prin care îi trece pe jucătorii lui Dinamo pentru a fi pregătiți, nu doar fizic, pentru orice duel.

„Măcar 1% dacă am contribuit și eu la ceea ce înseamnă Dinamo azi, sunt mulțumit. Mă raportez mereu la acest 1%”, spune Vicențiu.

Dinamo a ieșit din zona gri în care s-a aflat ani în șir, a lucrat pe toate planurile, a pus accent pe detalii, iar proiectul creionat, apoi colorat de Zeljko Kopic, dă roade.

Echipa funcționează, cu investiții sub cele ale echipelor obișnuite cu primele locuri. Dinamo e pe 3, iar din staff-ul croatului face parte, încă din primele luni, și Vicențiu Ostafi (36 de ani).

„Antrenor de creiere” la Dinamo

Vicențiu Ostafi (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Prezență discretă, deși ia mereu parte la toate acțiunile clubului, Vicențiu e cel responsabil de mintea jucătorilor, cel care-i antrenează dincolo de pregătirea fizică.

Cu un background în diplomație, Vicențiu e de fix un an alături de Kopic, s-a alăturat lui Dinamo iarna trecută, iar rezultatele se văd. Dinamo arată bine și gândește la fel. Sănătos! După mulți ani.

„Lucrez de fix un an, pe 3 ianuarie am început! Totul a evoluat treptat, a fost un proces de durată. A contat mult să am încrederea lui mister Kopic și a lui Andrei Nicolescu. Și răbdarea necesară.

Am pus, treptat, toate piesele la locul lor pentru a avea grupul frumos de azi”, a explicat Vicențiu, mental coach la Dinamo.

Fost diplomat, el e printre puținii din România care caută să transforme pregătirea mentală într-un atu strategic pentru fotbaliști.

Coeziune în lotul lui Dinamo, armonie între jucători

Ce face mai exact? A explicat chiar el, din cantonamentul lui Dinamo, unde are o misiune exactă:

„Pe lângă discuțiile individuale și procesul individual pe care îl am cu jucătorii, adică dezvoltarea lor individuală, mă uit mult la unitatea grupului și comunicarea între jucători.

O comunicare pozitivă, un climat de lucru unde jucătorii se susțin sunt lucruri foarte importante pentru a atinge rezultatele. Când avem jucători orientați spre asta, iar grupul se susține, chiar putem face lucruri bune”.

Lucrează individual, dar și la nivel de grup

Printr-o abordare structurată și proactivă, Vicențiu caută să-i ajute pe jucători să dezvolte reziliența, concentrarea și să atingă maximum. Nu doar pe teren, ci și în afara lui:

„Vorbim despre doi piloni diferiți. E partea de mental coaching pentru jucători, asta o fac în relația unu la unu cu ei.

Discutăm despre cum poți să-ți îmbunătățești performanța, ne uităm la elemente precum încredere, concentrare, ce înseamnă in-game flow.

Dacă dă un gol frumos și-l întrebi cum l-a dat. O să zică faptul că nu s-a gândit. Pur și simplu i-a venit. Eh!

Cum reușești să stai cât mai mult în starea aia sau să te întorci când ai ieșit. Ne uităm la provocări personale. Sunt situații din viața noastră care ne pot afecta pe teren. Și învățăm să le gestionăm.

Și când vorbim de echipă, per ansamblu, sunt două elemente, de care vă ziceam, coeziunea și comunicarea de pe teren și din afara lui”, a mai explicat Vicențiu.

Nicoescu și Kopic l-au cooptat

Vicențiu a fost adus după o discuție cu Andrei Nicolescu, girată apoi și de antrenorul Kopic. Azi, la un an distanță de la momentul sosirii, crede că a câștigat încrederea celor de la Dinamo.

„Prima discuție am avut-o cu Andrei Nicolescu, apoi cu mister. Un avantaj foarte mare a fost că mister, venind din Croația, a lucrat la rândul lui cu un mental coach, înțelegea mult mai bine utilitatea.

Cea mai importantă a fost munca pe care am făcut-o împreună. Sper că a văzut plus valoarea pe care o aduc”, a zis Vicențiu.

Cum m-au primit jucătorii? E un proces, la început, evident, că a fost ceva nou și pentru ei. N-aș putea spune reticență. Cred că o lipsă de înțelegere a utilității în primă fază. Dar, treptat, când au observat că anumite elemente îi ajută pe teren, a existat o mai mare deschidere în rândul lor. Să purtăm discuții, să mergem mai în profunzime. Vicențiu Ostafi, mental coach Dinamo

Lucrează și cu jucători din Europa

Mental coach-ul lui Dinamo are deja colaborări cu mai mulți jucători din afara granițelor. A fost invitat de Legia Varșovia la un eveniment organizat de polonezi.

„Am jucători din Europa cu care lucrez 1 la 1. În Europa! O fac dinainte să încep la Dinamo, aveam 2-3 jucători în Europa. Ulterior au mai venit și alții.

Cred foarte mult în acel 1%. Și dacă pot să zic că am contribuit cu 1% la ceea ce e Dinamo azi, sunt mulțumit”, a încheiat Vicențiu.

E un proces tot ce se întâmplă la Dinamo. Un proces cu care mister a venit. Fiecare ne aducem partea și încercăm să construim. Eu nu merg pe ideea că azi arătăm bine, important e dacă azi arătăm puțin mai bine decât ieri. Măcar 1%. OK, atunci hai să continuăm procesul ca să vedem unde putem ajunge. Vicențiu Ostafi, mental coach Dinamo