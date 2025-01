Atac la Șumudică Bergodi critică motivele pentru care a fost îndepărtat de la Rapid: „Mulți cred că ar trebui să aibă dreptul divin de a o antrena”

Cristiano Bergodi (60 de ani) crede că mai multe persoane din anturajul Rapidului i-au pus „bețe în roate” atunci când a antrenat în Giulești.

Italianul nu înțelege de ce actualul antrenor al celor de la Rapid, Marius Șumudică, nu este criticat pentru rezultatele modeste.

Bergodi a spus că e dispus să se reîntoarcă în România, iar dacă o va face, atunci va spune mai multe despre „perioada Rapid”.

Omul care a adus Supercupa României în Giulești, sezonul 2007/2008, Cristiano Bergodi, este în continuare supărat pe modul în care a fost nevoit să plece de la Rapid.

În sezonul 2023/2024, după victorii cu CFR Cluj, FC U Craiova, FCSB, a urmat o serie de patru înfrângeri care a dus la demiterea italianului.

Pe 16 aprilie 2024, antrenorul a fost nevoit să plece de la Rapid. Bergodi se afla la al treilea mandat pe banca giuleștenilor, după cele din 2007 și 2015. Chiar dacă au trecut aproape nouă luni de la momentul demiterii, Bergodi tot nu s-a împăcat cu ideea.

Cristiano Bergodi: „Cred că le e dor de mine”

Fostul jucător al celor de la Lazio a oferit câteva considerații scurte, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, despre motivele care l-au îndepărtat de la Rapid.

Ce spuneți de lovitura domnului Șucu? Mă refer la achiziția clubului Genoa.

Cristian, n-aș prea vrea să vorbesc despre acest lucru. Eu am avut o relație foarte bună cu domnul Șucu cât am fost la Rapid. Dar sunt în continuare supărat pentru că nu am fost lăsat să-mi continui munca acolo. Din motive independente de controlul meu la nivel sportiv. Alte persoane au fost problema.

Care anume?

Nu vreau să spun mai multe. Dacă mă întorc să lucrez în fotbalul românesc, atunci voi vorbi mai clar. Până atunci pot să zic doar că sunt supărat în continuare. Făceam o treabă bună la Rapid. Dar apoi a intervenit ceva. Nu pot spune ce.

Și Neil Lennon s-a despărțit în condiții nu tocmai amiabile de Rapid. Credeți că…

Nu știu ce s-a întâmplat cu el. Ce pot să spun e că acum cred că le e dor de mine la Rapid. După momentul foarte bun cu FCSB, când am câștigat cu 4-0… Deci am învins cea mai bună echipă din România cu 4-0, iar apoi a urmat o serie neașteptată. Repet, aceste lucruri nu au fost sub controlul meu direct.

1,62 este media punctelor obținute de Cristiano Bergodi în cele 37 de meciuri petrecute pe banca Rapidului în al treilea mandat

Cristiano Bergodi: „Șumudică are drept divin”

Înțeleg că nu vreți să fiți mai clar. Și înțeleg și ce spuneți printre rânduri.

Dacă revin în România, atunci o să spun mai multe. Am plecat de la Rapid și nu am văzut un jurnalist român care să scrie că «Bergodi a făcut o treabă bună» și că s-au petrecut lucruri în afara controlului meu. Acum văd că Rapid e pe locul 8 în clasament, cu jucători aduși, dar toată lumea apără antrenorul. Nu e nicio critică. De ce?

Răspunsul e simplu. Pentru că Marius Șumudică a fost mereu un apropiat al fanilor din Giulești. Insinuați că...

Vezi, despre asta e vorba. Pentru că toți - în special cei din peluză – sunt „rude” sau prieteni apropiați (uită-te la liderul fanilor care sunt cei mai prezenți) care cred că actualul antrenor, fiind un fost jucător al Rapidului și fan al acestei echipe, ar trebui să aibă dreptul divin de a o antrena.

V-ați întoarce să antrenați în România?

Știi cum se zice. Niciodată să nu spui niciodată. Repet, m-am înțeles foarte bine cu domnul Șucu. Îi urez succes! Am avut o perioadă foarte bună și la Sepsi (n.r. – Sfântu Gheorghe). Vom vedea ce va fi în viitor. Cum va vrea Dumnezeu.