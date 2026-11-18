Victor Pițurcă (70 de ani), fostul selecționer al României, consideră că Adrian Mutu (47 de ani) nu ar trebui să revină la naționala de tineret.

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Naționala U21 a României a rămas fără selecționer luna trecută, după ce Costin Curelea a ratat calificarea la Euro 2027.

Adrian Mutu este favorit să-l înlocuiască pe Curelea pe banca tehnică. „Briliantul” a mai pregătit reprezentativa de tineret între 2020 și 2021.

Victor Pițurcă, categoric în privința lui Mutu: „Nu e o idee bună pentru el”

Victor Pițurcă a avut un răspuns categoric în ceea ce privește posibila revenire a lui Mutu pe banca României U21.

„Nu, nu e o idee bună pentru el. Nu știu pentru federație dacă e o idee bună, dar pentru el nu e. Eu cred că i s-a promis altceva lui Mutu de a acceptat el.

Nu cred că Mutu, care e un băiat inteligent, ar fi făcut această greșeală. El a fost antrenorul echipei naționale de tineret, a antrenat echipe de club… Ce mai cauți la echipa națională de tineret? De ce?”, a declarat Victor Pițurcă la Digi Sport.

Pițurcă a precizat că FRF ar avea alt plan cu Adrian Mutu, care ar trebui să devină selecționer după ce mandatul lui Gică Hagi la națională va ajunge la final.

„Cred că da. Sună-l pe Mihai (Stoichiță) și întreabă-l dacă a avut vreo discuție cu el”, a mai adăugat Victor Pițurcă.

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Adrian Mutu: „Sunt pregătit”

La finalul lunii octombrie, Adrian Mutu a vorbit despre posibilitatea de a reveni la naționala de tineret.

„Sunt pregătit. Nu țin neapărat, în sensul că aștept calm și nu îmi fac iluzii sau nu îmi fac alte planuri. De pregătit sunt pregătit, bineînțeles. Dacă nu vine oferta, nu vine. Aștept și vedem ce se va întâmpla.

Așa cum am mai spus, m-aș întoarce la U21, pentru că a fost o experiență plăcută. Știu condițiile de acolo, sunt la fel ca la naționala mare. Cred că din generația U18, U19, chiar U17 pot să formez un U21 important pe care să-l avem câțiva ani. Au o anumită valoare, deci potențial este.

Știu ce înseamnă echipa națională de tineret, întotdeauna îmi face plăcere să lucrez cu jucători tineri de valoare.

De aici până la ce se va întâmpla și ce decizie va lua FRF e drum lung”, a spus Adrian Mutu la ProTV.

Ghinion incredibil în primul mandat

Mutu a preluat naționala U21 în ianuarie 2020, după ce Mirel Rădoi a trecut la echipa mare. „Tricolorii” aveau 10 puncte după 5 meciuri, iar „Briliantul” a dublat numărul în partea a doua a campaniei.

A fost suficient pentru ca România să obțină locul 2 și să se califice direct la turneul final, unde a ratat calificarea în faza eliminatorie, deși a încheiat grupa neînvinsă!

„Tricolorii” lui Mutu au învins Ungaria (2-1) și au remizat cu Olanda (1-1) și Germania (0-0). Au terminat la egalitate de puncte cu Olanda și Germania, însă au ocupat locul 3 din cauza golaverajului. Nemții aveau să câștige Euro, după 1-0 cu Portugalia în finală.

FC Voluntari, Wahda Reserve, FCU Craiova, Rapid, Neftchi, CFR Cluj și Petrolul sunt echipele de club pregătite de Adrian Mutu.

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