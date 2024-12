DINAMO - RAPID 0-0. Zeljko Kopic (47 de ani) s-a declarat mulțumit de rezultat și a transmis conducerii că echipa are nevoie de câteva transferuri pentru a deveni mai puternică.

La finalul partidei de pe Arena Națională, antrenorul croat al dinamoviștilor a tras primele concluzii și a cerut întâriri pentru perioada care urmează.

DINAMO - RAPID. Zeljko Kopic: „Avem nevoie de 2-3 jucători ”

„Evoluţia noastră de azi a fost bună. Am avut personalitate, am încercat să împingem jocul. Am întâlnit un adversar foarte bun.

Cred că am fost puţin mai aproape de a obţine cele 3 puncte. Trebuie să muncim. Nu am văzut alte reacţii, am văzut jucătorul nostru pe gazon.

Emoţiile sunt la maximum într-un derby. Nu cred că a fost ceva deosebit în mod negativ. Bineîneţeles că am încredere în staff-ul meu. Am sperat să avem evoluţii bune, dar vrea să spun că nu am fost surprins de ceea ce am reuşit.

Am ratat aducerea a 3 jucători și în vară. Avem nevoie de 2-3 jucători care să îmbunătăţească nivelul acestei echipe, mă refer la cel de acum. Mă refer la jucători în toate liniile” a spus Zeljko Kopic la Prima Sport.

Suntem oarecum mulţumiţi, având în vedere că teminăm pe locul 2. Suntem acolo, în play-off. Suntem echipa care merita victoria, am avut ocaziile mai mari. Am avut nişte şanse pe care mi le-am creat singur. Nu au intrat nici la mine, nici la colegii meci. S-a terminat 0-0, dar a fost un meci frumos. Dennis Politic

VIDEO cu conflictul dintre Braun și Selmani din finalul partidei