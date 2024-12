Dinamo - Rapid 0-0. Marius Șumudică (53 de ani) a avut un derapaj sexist la finalul derby-ului, în momentul în care a vorbit despre atitudinea jucătorilor săi.

Întrebat după meci despre conflictul din prelungiri dintre jucători, Șumudică a avut o ieșire grosolană.

Dinamo - Rapid 0-0. Șumudică, derapaj sexist: „La Rapid n-au loc fetițele cu fustițe”

„N-am văzut ce s-a întâmplat, a fost tocmai la banca lor. Am fugit rapid să-l iau pe Selmani de acolo, mai ales că erau jucătorii mei implicați și nu voiam să-mi mai ia cartonașe și alții. Am fugit, l-am luat de acolo, am vorbit și cu domnul Kopic, i-am explicat și dânsului. Dânsul, la fel, a încercat să aplaneze conflictul.

Trebuie să fim agresivi, să fim bărbați. Atâta timp cât suntem agresivi, câștigăm și suporterii, câștigăm și puncte, ne câștigam respectul în campionat.

Dar atâta timp cât intrăm ca domnișoarele în teren... La Rapid n-au loc fetițele cu fustițe, nu e loc. La mine nu pot să poarte dresuri și fustițe, la mine trebuie să aibă pantaloni și să muște din adversari ”, a spus Șumudică la Prima Sport.

Dinamo - Rapid 0-0. Șumudică: „La un moment dat răbufnești”

Antrenorul Rapidului a vorbit și despre reacțiile sale de la finalul partidei, când le-a făcut semn să tacă fanilor dinamoviști.

„Stați lângă mine să vedeți ce se întâmplă în spatele băncii și ce primesc acolo. La un moment dat răbufnești, dar le-am făcut doar semn să tacă din gură pentru rezultat, n-am arătat niciun semn obscen și le-am arătat geaca, ce scrie pe geacă, că nu pierd niciodată cu geaca aia pe mine, ăla e norocul.

Da, un meci bun, nivel bun, au lipsit golurile, cred că este un rezultat echitabil. Am avut și noi o bară la Boupendza, ei n-au avut așa suturi. De când am venit la Rapid mie îmi cam lipsește norocul.

Vreau să spun că sunt mulțumit de atitudinea jucătorilor, le mulțumesc fanilor că încă o dată au ținut piept și au cântat, le doresc un Crăciun fericit și un an nou cu împliniri și să se bucure la anul de rezultatele pe care le-am promis, play-off și cât mai departe în Cupă”, a adăugat Șumudică.

Probabil o să facem și două-trei transferuri, așteptăm o discuție cu domnul Șucu, probabil vom lua unul-doi jucători de la Genoa, probabil după 1 ianuarie, cand avem dreptul. Sperăm să închidem «afacerea» Ciobotariu și așa, ușor-ușor, echipa crește. Marius Șumudică