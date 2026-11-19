Dinamo nu va face mari schimbări în lot în pauza de iarnă, însă pregătește terenul pentru mercato de vară

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Directorul sportiv al roș-albilor, Cosmin Mihalescu, spune că se vor face transferuri de jucători din afară doar dacă pleacă un fotbalist străin, pentru a elibera un loc pe listă.

Orice club poate avea cel mult 13 jucători străini în lotul pentru Liga 1. „Câinii” îi au în acest moment pe lista LPF pe Epassy, Fetai, Verreth, Diogo Pinto, Karamoko, Stoinov, Hintsa, Benavides, Soro, Bellaarouch, Pascual, Armstrong și Zandbergen.

Cosmin Mihalescu despre mercato de iarnă la Dinamo: „Adunăm opțiuni pe fiecare poziție”

„Așa cum le-am gestionat pe toate, pentru că ăsta e un lucru pe care l-am învățat, nu va exista perioadă de transferuri în care să fiu liniștit.

La un moment dat, la început chiar eram eu mult prea idealist și mă gândeam că am timp să plec și într-un concediu cu familia, câteva zile într-o perioadă de transferuri, dar n-a venit încă perioada aia de transferuri în care să am patru, cinci zile mai liniștite.

Asta chiar dacă, într-adevăr, acum situația poate arată că nu e nevoie neapărat să fim noi proactivi, ci mai mult să ne pregătim pentru a putea reacționa în cazul în care pleacă cineva.

Ca să putem reacționa trebuie să muncim mult și asta facem în perioada asta. Adunăm opțiuni pe absolut fiecare poziție pentru a putea fi pregătiți în cazul în care se întâmplă ceva.

Pentru că în momentul de față nu avem niciun loc liber de străini, deci e clar că nu vom aduce jucători străini decât dacă pleacă cineva.

Asta le-am cerut și colegilor, să fim pregătiți cu opțiuni pe fiecare poziție în cazul în care se întâmplă ceva”, a spus Mihalescu la emisiunea fanilor, „Puls alb-roșu”, citată de dinamo1948.club.

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