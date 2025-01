Oferte pentru Dorinel Fostul antrenor de la Oțelul dezvăluie câte propuneri a respins: „ M-au contactat . Nu puteam să fiu eficient”

Dorinel Munteanu (56 de ani) a confirmat că a primit oferte de la FC Voluntari, FC U Craiova 1948 și FC Botoșani, dar spune că mai are nevoie de timp.

Antrenorul își dorește să revină pe banca tehnică, însă doar la o echipă care își propune un proiect pe termen lung.

Dorinel a preluat-o pe Oțelul Galați în iulie 2021, când echipa evolua în Liga 3, și a dus-o până în Liga 1.

După un sezon în care a fost aproape de calificarea în cupele europene, echipa s-a confruntat cu mai multe probleme financiare și antrenorul a hotărât că trebuie să plece.

Dorinel Munteanu: „Am avut contacte, dar au înțeles opțiunea mea”

Munteanu susține că a primit oferte din Liga 1 și Liga 2, însă preferă să ia o pauză înainte de a se înhăma la un nou proiect.

„Cum am spus, am luat o pauză, să-mi revin puțin și, bineînțeles că nu putem să stăm foarte mult fără fotbal. Este o perioadă foarte bună pentru mine de revenire.

În afară de FC Voluntari, e adevărat că am avut contacte cu cele două echipe (n.r. – FCU Craiova şi FC Botoşani), dar dânșii au înțeles foarte bine opțiunea mea, pentru că nu puteam să fiu eficient la o echipă imediat după ce am plecat de la Oțelul Galați, trei ani și jumătate m-am implicat total.

Aveam nevoie de această pauză. Sigur, fiecare antrenor își dorește să antreneze și n-o să treacă mult timp și voi fi din nou pe bancă.

Trebuie să am discuții concrete sau să iau în calcul orice ofertă, după aceea mă voi decide”, a afirmat Munteanu, citat de sptfm.ro.

108 meciuri a adunat Dorinel Munteanu pe banca echipei Oțelul Galați, în ultimul mandat (iulie 2021 - decembrie 2024): 41 de victorii, 38 de remize și 29 de înfrângeri.

Dorinel Munteanu: „În fotbal nu poți face performanță doar sporadic”

Antrenorul nu știe dacă ar fi dispus să preia din nou o echipă din Liga 3, așa cum a procedat cu Oțelul Galați. Spune că situația era diferită.

„Pentru Oțelul am făcut această alegere pentru că am ținut la acest oraș și țin în continuare, au fost momente foarte grele când am preluat Oțelul, știam la ce greu mă înham, dar acum mă gândesc foarte bine la orice ofertă.

Nu pot să spun că mai vreau o echipă de Liga 3, dar mă gândesc la orice ofertă unde se dorește performanță pe termen mediu și lung, nu pe termen scurt.

În fotbal nu poți face performanță așa, din punctul meu de vedere, doar sporadic”, a mai spus tehnicianul.

Dorinel Munteanu: „Am lăsat o echipă și o bază sportivă la cel mai înalt nivel din România”

Munteanu spune că nu a fost contactat de Ovidiu Burcă, înlocuitorul său pe banca Oțelului, dar este convins că acesta se va descurca. Atâta vreme cât vor fi rezolvate problemele financiare și de lot.

„Nu m-a sunat pentru că eu cred că nu e cazul. Ovidiu e un antrenor care a mai antrenat, a găsit o bază sportivă și condiții extraordinare la Oțelul, lăsate și create de mine.

Sigur el s-a preocupat de echipă, sunt problemele care sunt atât din punct de vedere financiar, care sper să se rezolve după plecarea mea, cât și problemele de lot. Asta cred că e preocuparea lui Ovidiu Burcă.

Cu siguranță mă va suna dacă este nevoie mai târziu, dar, încă o dată, am lăsat o echipă și o bază sportivă la cel mai înalt nivel din România, dacă pot să spun așa”, a declarat Dorinel Munteanu.