Dorinel Munteanu a demisionat!  Antrenorul și-a anunțat plecarea de la Oțelul Galați

Dorinel Munteanu (56 de ani) și-a dat demisia de la Oțelul Galați în cursul zilei de astăzi, după ce, în mai multe rânduri, a dezvăluit problemele financiare din cadrul clubului.

Contractul dintre cele două părți a fost deja reziliat, pentru că înțelegerile dintre club și sponsori nu au fost respectate.

Oțelul Galați a avut un start de sezon peste așteptări, însă după prima treime a sezonului regular, echipa a intrat într-o perioadă de criză pe care nu a putut să o mai depășească.

Dorinel Munteanu a demisonat de la Oțelul Galați

După ce a semnalat de mai multe ori în ultimele săptămâni problemele financiare din interiorul clubului, antrenorul a hotărât să-și rezilieze contractul cu formația din Galați.

Deși acesta mai avea contract până în 2027, situația financiară a clubului l-a făcut să plece pe tehnicianul care a readus echipa în prima ligă din Liga 3, în doar 3 ani, potrivit gsp.ro.

Dorinel Munteanu a avut în plan să-și prezinte demisia și înaintea meciului cu CFR Cluj, ultimul din acest an, pierdut scor 2-3, însă s-a răzgândit după ce colaboratorii i-au promis că vor vira o sumă de bani în conturile clubului.

Promisiunea a fost, din nou, încălcată, ceea ce a dus la demisia antrenorului.

Dorinel Munteanu: „Intrăm în a treia lună de restanțe salariale”

Tehncianul a vorbit, duminică, despre situația critică și explicat care a fost înțelegerea nerespectată de către parteneri.

„Asta e cea mai mare problemă a noastră acum, că sponsorul principal, cei de la Combinat, de la «Liberty», nu respectă contractul cu clubul. Eu mai aștept câteva zile, mai am răbdare, dar voi ieși public să spun ce s-a întâmplat aici în ultimele luni. Intrăm în curând în a treia lună de restanțe salariale și față de jucători.

Am ajuns aici fiindcă «Liberty» nu a dat nimic din ce ne-am înțeles prin contract. Eu nu pot să înțeleg, contractele ar trebui să fie respectate! Sunt aici de când echipa asta era în Liga a 3-a, am muncit, am pus suflet și nu vreau să-și bată nimeni joc de munca mea și a băieților.

Primarul și primăria au rămas alături de noi, au dat tot ce s-a stabilit, dar, din păcate, e prea puțin. Dacă cei de la «Liberty» virau măcar o primă tranșă, cum scrie în contract, azi n-am mai fi avut restanțe sau alte probleme”, a declarat Dorinel Munteanu pentru sursa citată.