Dorinel Munteanu (56 de ani) a afirmat că va lua o pauză după despărțirea de Oțelul Galați.

Antrenorul nu vrea să mai treacă prin ce a trecut la Galați: „Trebuie să existe un proiect”.

Problemele financiare cu care se confruntă Oțelul Galați l-au făcut pe Dorinel Munteanu să-și dea demisia.

Dorinel Munteanu: „Dacă preiau acum o echipă, trebuie să existe un proiect”

Dorinel a dat de înțeles că ar prefera să stea o vreme departe de banca tehnică.

În cazul în care va semna cu o echipă, acest lucru se va întâmpla doar în condițiile impuse de el.

„Sunt bine. Am spus de când am demisionat de la Oțelul că vreau să iau o pauză. A fost o perioadă foarte grea pentru mine, dar asta este viața antrenorilor.

Îmi iau o pauză acum. Am avut oferte și încă am, dar a trecut prea puțin timp ca să preiau altă echipă.

Sunt mai multe argumente pro și contra ca să preiei un club în momentul acesta, atât din țară, cât și din străinătate. Aștept să văd propunerile, le analizez foarte bine.

Dacă preiau acum o echipă, trebuie să existe un proiect. Nu preiau pentru 6 luni sau pentru un an plus un an”, a spus Dorinel Munteanu, pentru sportpesurse.ro.

Demisia mea a fost pentru întreg fotbalul românesc, obișnuința celor care conduc sau care comentează despre fotbal, că „Ah, sunt neplătiți jucătorii de 2 luni”. Două luni sunt foarte mult pentru o familie care se dedică fotbalului. Nimănui nu-i convine, niciunui muncitor, niciunui jucător și, mai mult decât atât, unui antrenor care vine zi de zi și la sfârșit de săptămână trebuie să se prezinte și să dea rezultate bune. Dorinel Munteanu, despre plecarea de la Oțelul Galați

De-a lungul carierei de antrenor, Dorinel Munteanu a trecut pe la CFR Cluj, FC Argeș, FC Vaslui, U Cluj (antrenor-jucător), FCSB, Oțelul Galați, Dinamo, Mordovia, Kuban Krasnodar, Qabala, Astra Giurgiu, Zekho SC, CSM Reșița și Concordia Chiajna.