Dorinel Munteanu (56 de ani) a tras primele concluzii, după ce Oțelul Galați a trecut provizoriu pe primul loc în Liga 1.

Gălățenii au învins, scor 1-0, pe Hermannstadt, pe teren propriu.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Juric, în minutul 87, cel care a fost pe fază la respingerea lui Căbuz în față, după un șut al lui Tănasă.

De precizat că atât Juric, cât și Tănasă au fost introduși de Dorinel Munteanu pe parcursul reprizei secunde.

Dorinel Munteanu: „Am făcut o regulă nescrisă în vestiar”

La finalul partidei, Dorinel Munteanu a tras primele concluzii și a ținut să-și felicite jucătorii pentru victorie.

Totodată, antrenorul Oțelului a ținut să precizeze că niciun jucător nu are locul asigurat în primul 11.

„Mă bucur foarte mult pentru această victorie, pentru cele trei puncte, pentru că am preconizat că va fi un meci foarte greu. Am avut în față un adversar tenace, care ne-a și pus probleme în prima repriză. Am stat cam departe de ei și i-am lăsat să-și creeze câteva ocazii.

A doua repriză a fost mai bună, am fost mai agresivi. A venit și golul, așa cum a trebuit. Pe moment, sunt fericit. Băieții au făcut totul să câștige.

Niciun jucător nu e titular cert, trebuie să demonstreze la fiecare antrenament . Le-am spus și băieților înainte de meci că am dubii cu privire la alcătuirea primului 11. Dacă vor înțelege asta, că toți sunt importanți pentru echipă, atunci vom putea ajunge departe.

Mi-am dorit foarte mult să rămână Tănasă la noi. Am concurență foarte mare la jucătorul under. Stăm bine la acest nivel, dar mai trebuie să așteptăm doi-trei jucători ca să întărim lotul.

Mai este foarte mult până la play-off. Am făcut o regulă nescrisă în vestiar, luăm fiecare meci în parte. Vreau ca atitudinea lor să fie bună la fiecare partidă”, a declarat Dorinel Munteanu la Prima Sport.

După această partidă Oțelul a urcat provizoriu pe primul loc, cu 10 puncte, în timp ce Hermannstadt este pe locul 15, penultimul loc, cu 2 puncte.