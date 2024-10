Lituania - România 1-2. Edgaras Jankauskas (49 de ani), selecționerul balticilor, consideră că echipa sa merita să obțină măcar un punct după meciul de la Kaunas.

Tehnicianul spune că diferența a fost făcută de calitatea individuală a jucătorilor români.

Trupa lui Mircea Lucescu a fost pusă în mare dificultate în multe momente ale partidei de marți seara, însă a reușit să învingă la limită dârza echipă a Lituaniei.

LITUANIA - ROMÂNIA 1-2. Edgaras Jankauskas: „Meritam o remiză”

„Oricât de banal ar suna, trebuie repetat: rezultatul corect era o remiză. Am spus de multe ori că la acest nivel contează doar detaliile. Astăzi a fost încă o dovadă.

Nu am cedat, am controlat mingea mai mult timp în repriza a doua, dar am primit gol. Este păcat de efortul pe care l-au depus jucătorii, pentru că angajamentul a fost impresionant. Este păcat pentru spectatori, nu am reușit să le oferim puncte.

Dar nu vreau să vopsesc totul în negru, pentru că am jucat împotriva celei mai puternice echipe din grupă. Suntem singura echipă care a marcat împotriva românilor. Păcat că am terminat cu 0 puncte.

Ambele meciuri au fost plăcute (n.r. - cu Kosovo și România). Meciul de astăzi a fost chiar mai intens din punct de vedere fizic decât primul, a fost foarte bun”, a spus Jankauskas, citat de osportas.lt.

Jankauskas: „Jucătorii români joacă la cel mai înalt nivel”

Selecționerul Lituaniei a comentat al doilea gol al României, când Drăguș a „țâșnit” dintre fundașii gazdelor și a marcat.

„Probabil că trebuie să iei o decizie instantanee dacă să «distrugi» un jucător sau să-l lași să alerge. Vykintas Slivka era lângă el (n.r. - Drăguș), dar avea deja un cartonaș galben. Noi vedem greșelile noastre, dar jucătorii români joacă la cel mai înalt nivel.

La nivelul la care joacă jucătorii noștri, probabil că nu există un pericol imediat atunci când un jucător din propria suprafață de pedeapsă aleargă spre poarta noastră și se află între patru jucători.

Dar am văzut cum s-a terminat. Jucătorii de genul acesta sunt cei care decid rezultatul unui meci”, a mai spus antrenorul”, a afirmat Jankauskas.

Jankauskas, despre penalty-ul acordat Lituaniei: „Am simțit că decizia nu va fi în favoarea noastră”

Selecționerul Lituaniei crede că arbitrul a luat decizia corectă acordând penalty pentru echipa sa în minutul 3, însă nu ar fi fost surprins dacă hotărârea ar fi fost alta.

„ Având în vedere relația noastră cu VAR, a fost chiar puțin ciudat că arbitrul s-a gândit atât de mult. De asemenea, am avut sentimentul că decizia nu va fi în favoarea noastră. Și de data aceasta am fost un pic «stingheri»”.

În minutul 3 al meciului, Lasickas a încercat să centreze din partea stângă în careul României. Mingea l-a lovit pe Andrei Rațiu în cot, iar arbitrul partidei a dictat imediat lovitură de pedeapsă.

Faza la care s-a dat penalty pentru henț al lui Rațiu

Deși din camera VAR i s-a cerut să revadă faza, iar reluările arătau că fundașul român a avut mâna lipită și n-a făcut nicio mișcare spre balon, Walsh și-a menținut decizia luată inițial.

Jankauskas: „Nu suntem capabili să profităm de șansele pe care ni le creăm”

Jankauskas s-a declarat mulțumit de atitudinea fotbaliștilor săi, însă spune că echipa suferă la finalizare.

„Suntem echipă din grupă care a fost cea mai bună împotriva celei mai bune echipe. Am avut meciuri bune împotriva Ciprului, Kosovo, dar avem 0 puncte.

Acest lucru arată probabil că există slăbiciuni în echipa noastră. Nu suntem capabili să profităm de șansele pe care ni le creăm. Este încurajator să vedem cât de multe ocazii ne creăm, dar și că adversarii noștri își creează mai puține.

Iar aceste goluri au fost marcate din situații dificile, care au fost transformate în goluri doar prin abilitatea jucătorilor”, a spus Jankauskas.

Lituania, fără punct în grupă: „Nu are sens să arătăm cu degetul fără rost”

Fotbalistul Justas Lasickas a afirmat după meci că responsabilitatea pentru rezultatele negative ar trebui să cadă mai mult asupra jucătorilor, însă selecționerul nu este de acord.

„Facem greșeli împreună și învățăm împreună. Nu are sens să arătăm cu degetul fără rost. Cel mai important lucru este să înțelegem aceste greșeli și ce decizii ar trebui să luăm în viitor. Nu vom da vina pe nimeni, pentru că eu cred că jucătorii au făcut tot ce au putut”, a concluzionat Jankauskas.

Programul României în Liga Națiunilor

6 septembrie 2024: Kosovo – România 0-3

0-3 9 septembrie 2024: România – Lituania 3-1

3-1 12 octombrie 2024: Cipru – România 0-3

0-3 15 octombrie 2024: Lituania – România 1-2

1-2 15 noiembrie 2024, 21:45: România – Kosovo

18 noiembrie 2024, 21:45: România – Cipru

Clasament Liga C, Grupa 2: