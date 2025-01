„Au venit în tren după mine” Edi Iordănescu , dezvăluiri despre momentul în care a părăsit banca echipei naționale: „Am evitat efectiv să vorbesc cu ei”

Edi Iordănescu a vorbit despre plecarea de pe banca echipei naționale, după performanța de la EURO 2024.

„Tricolorii” au încercat să îl convingă să rămână, iar fostul selecționer a dezvăluit gestul pe care l-a făcut jucătorilor săi.

Cu Edi Iordănescu pe bancă, echipa națională s-a calificat de pe primul loc din grupa de preliminarii pentru EURO 2024, iar la turneul final a fost eliminată în optimi de Olanda, scor 0-3.

Edi Iordănescu nu regretă plecarea de la națională

La jumătate de an de la decizia de a părăsi echipa națională, Edi Iordănescu a dezvăluit că jucătorii „tricolori” au făcut tot posibilul pentru a îl convinge să continue.

Iordănescu a rămas ferm, iar de curând, fostul selecționer a declarat că nu le-a mai răspuns apelurilor primite de la jucătorii săi, pentru a nu risca să se răzgândească asupra deciziei.

„Nu știau, simțeau (n.r. - jucătorii că el va renunța la națională). Și în perioada dintre calificare și plecarea în Germania, ei așteptau să se întâmple ceva.

De multe ori m-au abordat. Recunosc asta. Chiar m-au întrebat dacă ei pot ajuta în vreun fel.

Le-am spus că decizia finală nu poate fi decât a mea. Și după turneul final au venit la mine în tren și le mulțumesc pentru efort. Recunosc că după turneul final am evitat efectiv să vorbesc cu ei.

Nu le-am răspuns la telefoane și la mesaje, pentru că știam că sunt singurii care mă pot întoarce. Și n-am vrut să mă las, sunt un tip asumat.

Și nu am niciun regret pentru această decizie și știu de ce am luat-o. Am avut motivele mele. Cred că după meciul cu Olanda a fost decisiv”, a declarat Iordănescu, conform digisport.ro.

28 de meciuri 10 victorii, 10 remize și 8 înfrângeri este recordul lui Edi Iordănescu la echipa națională

Răzvan Burleanu vrea calificare directă la CM 2026

Cu Mircea Lucescu selecționer, după plecarea lui Edi Iordănescu, naționala României a câștigat la pas grupa din Liga Națiunilor și a obținut adversari mai ușori în calificările pentru Campionatul Mondial din 2026.

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, le-a fixat obiectivul tricolorilor pentru 2025.

„Obiectivul nostru este unul clar: să câştigăm grupa şi să obţinem calificarea directă la turneul final.

Performanţele din ultima perioadă ne oferă o bază solidă, iar acest lucru ne motivează să continuăm pe acelaşi drum.

Avem o generaţie talentată, un grup unit şi suntem convinşi că putem duce România din nou la un Campionat Mondial.

Deşi ştim că drumul nu va fi uşor, abordăm aceste preliminarii cu ambiţie şi cu dorinţa de a confirma progresul pe care l-am făcut în ultimii 10 ani.

În plus, faptul că avem deja asigurată o poziţie bună pentru baraj ne oferă o siguranţă suplimentară, dar obiectivul nostru rămâne câştigarea grupei şi calificarea directă.

Ne dorim ca la finalul anului 2025 să putem spune că ne-am îndeplinit acest vis şi că România este din nou prezentă în elita mondială”, a declarat Răzvan Burleanu pentru as.ro.