- Transferul lui Steven Nsimba (30 de ani) la FCSB a intrat în impas, după ce atacantul ar fi respins din start ideea schimbului propus de Gigi Becali.
Patronul de la FCSB transmitea, în urmă cu aproape două săptămâni, că a purtat discuții cu Mihai Rotaru pentru o mutare-surpriză în fereastra de transferuri din iarnă.
GOLAZO.ro a dezvăluit ulterior apoi că schimbul îi vizează pe Steven Nsimba și Aymen Boutoutaou.
Steven Nsimba ar fi refuzat din start un transfer la FCSB
Becali transmitea, marți, că nu a primit nicio veste din partea atacantului oltenilor, care urma să-și consulte fratele în privința transferului.
Dar acum a apărut o nouă versiune. Nsimba nu ar fi vrut să audă de la bun început de un transfer la FCSB, întrucât nu și-ar dori să evolueze la o echipă unde patronul intervine peste deciziile antrenorului, informează gsp.ro.
În plus, atacantul francez și-ar dori o atmosferă liniștită la echipa pentru care joacă, iar faptul că este utilizat într-un sistem de rotație la U Craiova, prin care ajunge să prindă mai puține minute la unele meciuri, nu l-ar deranja deloc pe fotbalist.
Jucătorul campioanei U Craiova ar lua în calcul o plecare din Bănie doar în cazul în care am primi un salariu considerabil mai mare decât cel de 25.000 de euro pe lună încasat la clubul lui Mihai Rotaru.
Nsimba a marcat 7 goluri în cele 16 meciuri disputate în acest sezon pentru Craiova. De partea cealaltă, Boutoutou a marcat de două ori în 11 partide oficiale la FCSB.