Edi Iordănescu a spus „nu”  De ce a refuzat fostul selecționer un contract de  1,2 milioane de euro pe an +16 foto
Edi Iordănescu foto: imago
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Edi Iordănescu a spus „nu” De ce a refuzat fostul selecționer un contract de 1,2 milioane de euro pe an

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.09.2026, ora 10:19
alt-text Actualizat: 11.09.2026, ora 10:19
  • Edi Iordănescu (48 de ani) a primit o ofertă semnificativă din partea lui Dinamo Kiev, însă fostul selecționer al României a decis să nu accepte propunerea clubului ucrainean.
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Tehnicianul este liber de contract din 31 octombrie 2025, când s-a despărțit de Legia Varșovia, după numai patru luni petrecute pe banca formației poloneze. De atunci, Iordănescu a avut discuții cu mai multe cluburi, dar nu a revenit în antrenorat.

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Edi Iordănescu a refuzat-o pe Dinamo Kiev

Formația ucraineană a adunat șapte puncte în primele patru etape, iar parcursul european s-a încheiat prematur, după eliminarea din preliminariile Conference League.

Presa din Polonia a scris joi seară că Dinamo Kiev îl are pe lista de variante pentru înlocuirea lui Igor Kostyuk și că discuțiile cu antrenorul român au avansat.

Oferta făcută lui Iordănescu prevedea un contract pe trei ani și un salariu de aproximativ 100.000 de euro pe lună, conform digisport.ro.

Refuzul lui Iordănescu nu ar fi avut legătură cu partea financiară, ci cu situația geopolitică din Ucraina, țară aflată în continuare în război după invazia declanșată de Rusia în februarie 2022.

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România - Ucraina, EURO 2024 (foto: sportpictures.eu)
România - Ucraina, EURO 2024 (foto: sportpictures.eu)

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Pentru Iordănescu, mutarea ar fi reprezentat prima experiență după plecarea de la Legia. Antrenorul român a preluat formația din Varșovia în vara lui 2025, a câștigat Supercupa Poloniei și a calificat echipa în faza principală din Conference League.

Înainte de aventura din Polonia, Edi Iordănescu a pregătit naționala României între 2022 și 2024 și a calificat-o în optimile de finală de la EURO 2024.

De-a lungul carierei a mai antrenat, printre altele, FCSB, CFR Cluj, Astra Giurgiu și CSKA Sofia.

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