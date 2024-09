Eduard Novak a anunțat în spațiul online că se retrage din cursa paracycling (proba de fond) din cadrul Jocurilor Paralimpice, întrecere programată vineri, 6 septembrie.

Fostul Ministru al Sportului din România a recurs la acest gest din cauză că „paracycling-ul nu mai este un sport al oamenilor cu dizabilități, ci al intereselor politice ale unor țări dominante”

Novak a anunțat oficial că renunță la sportul care l-a consacrat

Eduard Novak s-a clasat pe locul 7 în probele de 1.000 metri contratimp și urmărire 4.000 metri pe pistă și un loc 10 la contratimp individual pe șosea.

Novak este campion paralimpic la Londra 2012 și mai are în palmares trei medalii de argint la edițiile din 2008, 2012 și 2020.

Jocurile Paralimpice. Ce l-a enervat pe Eduard Novak?

Eduard Novak ar fi trebuit să ia startul în cursa de fond-paracycling, însă a renunțat în ultimul moment în semn de protest față de concurenții înscriși la start.

Novak a explicat motivele abandonului, dar și a retragerii oficiale din paracycling într-un scurt mesaj postat pe rețelele de socializare.

„Dragii mei,

M-am gândit foarte bine la concursul de mâine, cursa de fond cu cele două categorii - C5 și C4 - comasate.

Din totalul de 26 de sportivi de la start, doar 3 sunt sportivi cu proteză. Cred că acest sport nu se mai poate numi paracycling, mă simt în plus și consider că acest concurs nu este egal și just în niciun fel.

Tocmai de aceea, cu părere de rău vă anunț că mâine nu voi mai lua startul.

Mă retrag din cursă și mă retrag oficial și din acest sport care nu mai este pentru oamenii cu dizabilități și care a ajuns acum victima intereselor politice ale unor țări dominante”, a scris Eduard Novak pe contul de Facebook.