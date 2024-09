Laura Rus, 37 de ani, a marcat primul gol la Farul - Mitrovica 4-0. Debutul Farului în Champions League și primul ei meci în această competiție cu o echipă din țara sa.

Atacantul care a debutat în Ligă în 2010, devenind golgheterul CL în 2012-2013, a vorbit după meciul de miercuri despre Farul, Champions și ce reprezintă fotbalul pentru ea.

Rus îl place pe Denis Alibec, „un jucător și un băiat extraordinar”, și spune că nu a mai primit niciodată, nicăieri, sprijinul simțit în România. A evoluat la 13 echipe din nouă țări.

Laura Rus împlinește 37 de ani pe 1 octombrie. Joacă fotbal la senioare de fix două decenii, iar la națională din 2005.

Rus, campioană în 4 țări, golgheterul Champions în 2012-2013

Vârful a debutat la Pandurii în 2004, la 17 ani, iar din 2007 a evoluat în străinătate.

Are o carieră de globetrotter: 13 echipe din nouă țări. La Huelva (Spania) și Apollon Limassol (Cipru), de câte trei ori.

A descoperit Danemarca (Hjorring), Coreea de Sud (Suwon, Incheon), Italia (Sassuolo, Verona), Belgia (Anderlecht), Islanda (Tindastoll), Bulgaria (Beroe).

În România, a jucat la Pandurii, Becicherecu Mic și, din 2023, poartă tricoul Farului.

140 de selecții are Laura Rus la naționala României, pentru care a marcat de 32 de ori

Era la Apollon când a debutat în Liga Campionilor, în 2010. Și tot la formația cipriotă a devenit golgheterul Champions, în sezonul 2012-2013, cu 11 reușite, inclusiv în tururile preliminare.

A fost campioană în patru țări (Cipru, Danemarca, Belgia și România), iar în Spania a fost aleasă jucătoarea numărul unu, în 2009-2010.

Rus: „A fost emoționant să revin în Ligă”

Miercuri seară, Laura a jucat în premieră în Ligă cu o echipă din țara sa. A fost și ziua în care Farul a debutat în Champions.

Au învins cu 4-0, meci în care numărul 9 a deschis scorul din lovitură liberă. Sâmbătă, vor înfrunta Valerenga, din Norvegia, în finala turneului de calificare din turul 1. O victorie le propulsează în play-off, ultima barieră înaintea grupelor CL.

La sfârșitul partidei, Rus a vorbit chiar pe teren.

Laura, cum e în Liga Campionilor?

Pentru mine, a fost emoționant să revin în această competiție, din 2019 nu am mai jucat, dacă îmi aduc aminte bine. Eram la Anderlecht, atunci am trecut de turul 1.

Sunt fericită și mândră să joc în Ligă cu o echipă din România. Mândră că, la aproape 37 de ani, încă pot să joc la un nivel atât de înalt. Fericită că am câștigat și ne pregătim pentru ce urmează Laura Rus, atacant Farul

„Nimic nu este imposibil”

Care e secretul vostru, la Farul? Ați câștigat titlul în premieră, acum jucați și câștigați în Champions.

Cred că atât timp cât îți dorești, nimic nu este imposibil. De când am venit la Farul, de când m-am întors în România, am spus de la început, ținând cont de condițiile și sprijinul pe care le avem aici, că vom ieși campioane. Am crezut în noi, am fost o echipă nouă, o echipă care și-a dorit. Nu ne-a fost ușor în prima parte a sezonului, nici azi nu ne-a fost ușor în prima repriză, am fost puțin moi, dar am ieșit foarte bine după pauză și au început să curgă golurile. Ne-am bucurat toate la final.

10 trofee a cucerit Laura Rus în carieră, cele mai multe cu Apollon, de patru ori campioană a Ciprului

Cum va fi duelul cu norvegiencele de la Valerenga?

Va fi foarte greu, mai ales dacă ne gândim la mentalitate. Jucând în atâtea țări afară, chiar și în țări nordice, mai știu că sunt foarte bine pregătite fizic, sunt bătăioase, ambițioase. Însă ne jucăm șansa. E prima dată când jucăm în Champions League, pentru mine e prima dată când joc cu o echipă din România, intrăm pe teren și dăm totul. La final, una dintre echipe o să iasă învingătoare. Sper să ieșim cu capul sus, să știm că am dat totul. Asta este important.

„Îmi place foarte mult de Alibec. Extraordinar”

Farul are două echipe foarte bune acum, și masculină, și feminină.

Sincer, când am venit aici, am fost foarte bine primită și de jucători, foarte respectuoși băieții, mereu ne-au urat baftă, unii au venit și la meciuri, când putem suntem și noi aici să-i susținem. E un avantaj pentru mine să-l văd din nou pe Alibec aici, pentru că îmi place foarte mult de el, și ca jucător, și ca băiat, e extraordinar. Ne-a susținut, a fost și la premiere aici, pentru noi a fost o surpriză foarte frumoasă.

Denis Alibec i-a oferit medalia de campioană Laurei Rus Foto: Sport Pictures

E primă mare pentru calificarea în grupe?

(râde) Nu știu, că nu ne-a zis.

„Sprijinul pe care l-am primit de la oameni aici, în România, nu l-am primit niciodată”

Atmosfera, impresionantă. Două tribune pline.

Cred că e prima dată cu o asemenea atmosferă din 2016, când am jucat cu naționala barajul contra Portugaliei, au fost atunci șapte mii și ceva de oameni. Astăzi aproape că s-a umplut terenul. Un sprijin foarte important pentru noi. Am zis și repet: sprijinul pe care l-am primit de la oameni aici, în România, nu l-am primit niciodată.

Ce înseamnă fotbalul pentru tine?

Înseamnă totul.

Cât mai vrei să joci?

Cât pot. Iubesc ceea ce fac, de când mă știu joc fotbal, chiar dacă m-am apucat destul de târziu, la 16 ani și jumătate, dar l-am avut în sânge de mică.