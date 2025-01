Apărat de Rybakina Campioana de la Wimbledon 2022 spune că n-a fost maltratată de cel pe care-l vrea din nou ca antrenor + O fostă jucătoare o contrazice

Elena Rybakina (25 de ani, #6 WTA) i-a luat apărarea lui Stefano Vukov (37 de ani), antrenor pe care și-l dorește din nou în echipa sa.

Tehnicianul croat a fost suspendat provizoriu de WTA. Este cercetat pentru încălcarea Codului de conduită al circuitului.

În august 2024, Rybakina a pus capăt unui parteneriat de cinci ani cu Vukov, iar în noiembrie a început o colaborare cu Goran Ivanisevic.

Elena Rybakina îi ia apărarea lui Stefano Vukov: „Nu m-a maltratat niciodată”

WTA a lansat o investigație după ce au fost depuse plângeri cu privire la comportamentul lui Stefano Vukov, descris ca fiind intens și uneori dur de către alte persoane din cadrul sportului alb.

Rybakina a negat de-a lungul timpului că ar fi fost maltratată de Vukov, iar recent a anunțat că antrenorul va reveni în echipa sa în sezonul 2025.

Învinsă de Iga Swiatek la United Cup, sportiva care reprezintă Kazahstan i-a luat din nou apărarea lui Vukov.

„ Pot doar să spun, și am mai spus-o, că nu m-a maltratat niciodată sau ceva de genul ăsta.

Lucrez cu Goran și sunt mulțumită. Stefano revine în echipă pentru că îl cunosc de șase ani și există multe lucruri pe care le putem face și în afara terenului.

Bineînțeles că nu sunt mulțumită de situație și de comentariile pe care le văd, în special de la oameni care sunt în circuit ca antrenori sau comentatori. Nu cred că este corect”, a declarat Rybakina, citată de Marca.

Alături de Stefano Vukov, Elena Rybakina a cucerit singurul ei titlu de Grand Slam pe iarba de la Wimbledon (2022).

Îl respect foarte mult pentru tot ceea ce a făcut pentru mine când eram pe locul 200 în lume. Aș vrea ca cineva să-mi numească antrenori care au început să lucreze cu jucători de tenis aflați atât de jos în clasament, iar apoi au ajuns să câștige un turneu major și să se afirme în top. Elena Rybakina, despre Stefano Vukov

Vukov, care a zburat joi din Dubai spre Australia, s-a apărat în fața acuzațiilor: „Categoric, nu am abuzat niciodată pe nimeni”.

Croatul nu poate obține o acreditare WTA, iar Tennis Australia nu îi va permite să fie alături de Rybakina la primul Grand Slam al anului.

CoCo Vandeweghe: „WTA încearcă să o protejeze pe Elena Rybakina”

CoCo Vandeweghe (33 de ani, fost #9 WTA) consideră că WTA a luat decizia corectă alegând să-l investigheze pe Vukov pentru o potențială încălcare a Codului de conduită.

„ Îmi pare rău, dar unde este fum, este probabil și foc. Uneori, alți oameni trebuie să te protejeze dacă nu te poți proteja singur, iar WTA asta încearcă să facă.

Oricât de mult aș vrea să am încredere în opinia și alegerile Elenei Rybakina, am văzut alte imagini și cred că toți am văzut în meciuri că Vukov nu este cel mai amabil cu ea”, a declarat Vandeweghe, citată de tennis.com.

Fosta jucătoare americană consideră că Goran Ivanisevic nu va mai dori să o pregătească pe Elena Rybakina.

Potrivit The Athletic, fostul antrenor al lui Novak Djokovic a fost luat prin surprindere de anunțul revenirii lui Vukov în echipa kazahei.

„Aș fi surprinsă dacă l-am vedea pe Goran la Australian Open. Nu aș vrea să fiu noul antrenor, iar Rybakina să aducă din nou o voce veche în echipă.

Asta înseamnă că nu ai suficientă încredere în mine pentru a te duce la următorul nivel, asta fiind ceea ce căuta Elena Rybakina ”, a mai spus Vandeweghe.

Australian Open 2025 va avea loc în perioada 12 - 26 ianuarie. Campioana en-titre este Aryna Sabalenka.