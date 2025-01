„Regret că spun Steaua” Emil Grădinescu, despre conflictul cu suporterii CSA: „A asocia cele două branduri e în defavoarea FCSB”

Emil Grădinescu (64 de ani) a vorbit despre conflictul său cu suporterii CSA Steaua și despre incidentul din weekend, când gardul casei sale a fost vandalizat.

Comentatorul TV explică de ce mai scapă „Steaua” în loc de „FCSB” și spune că "încerc să nu mai supăr vigilenţii suporteri de la CSA, care-mi numără fiecare cuvânt".

Emil Grădinescu, unul dintre cei mai cunoscuți comentatori TV din România, a vorbit despre conflictul pe care îl are cu suporterii clubului CSA Steaua.

Emil Grădinescu: „Regret că spun Steaua în loc de FCSB”

„Ce s-a întâmplat în weekend nu mi-a picat bine. Asta e, face parte din riscurile meseriei. A rămas să mă gândesc ce e de făcut.

Poliţia a venit acasă, agenții au făcut măsurători, au fotografiat şi au început ancheta. Am depus plângere oficial. Ancheta poate dura ceva, nu e vreo grabă. Poliţiştii vor lua ce s-a înregistrat pe camere, la mine, vizavi, în interesecţie, și vor reconstitui traseul total al făptaşului.

Până acum jumătate de an, CSA Steaua mă anunţa că mă dă în judecată, acum au trecut la nivelul următor, adică la un nivel mai aproape de ce ştiu ei să facă şi ce vor să facă.

Eu intrasem într-o stare de armistiţiu cu clubul respectiv, cu CSA, de vreun an - un an şi ceva.

Din cauza automatismelor s-a mai întâmplat să mai scap câte un "Steaua", involuntar, în loc de "FCSB", dar încercam să mă corectez.

Cu Qarabag am zis de vreo două ori Steaua, dar m-am corectat, "pardon, nu Steaua, ci FCSB". De 25 de ani zici Steaua şi deodată nu mai spui... e mai greu de rezolvat situaţia asta”, a zis Grădinescu, potrivit orangesport.ro.

De vreo doi ani reuşesc să evit să spun Steaua, în majoritatea cazurilor. O spun cu toată sinceritatea. Regret că spun Steaua în loc de FCSB, când o scap mă enervez pe mine din două motive: CNA-ul ne-a spus că nu e în regulă, iar eu nu vreau să nu încalc dispoziţia CNA. În al doilea rând că mi se pare că a asocia cele două branduri, FCSB şi Steaua, e în defavoarea brandului FCSB. Emil Grădinescu

Emil Grădinescu: „Încerc să nu mai supăr vigilenții suporteri de la CSA”

Emil Grădinescu a explicat de ce crede că asocierea dintre FCSB și Steaua nu face bine brandului echipei din prima ligă.

„FCSB joacă în Europa League, cu Manchester United, a câştigat campionatul. CSA Steaua e o grupare sportivă contestată de multă lume, un eşec managerial, sportiv şi moral, singura echipă din UE care aparţine unui minister și joacă într-un campionat . Nu e în regulă, dar astea sunt alte lucruri.

Continui acest armistiţiu şi încerc să nu mai supăr vigilenţii suporteri de la CSA, care-mi numără fiecare cuvânt și îmi înregistrează fiecare respiraţie. Dar ei nu ştiu că eu sunt într-un conflict, adică nu-mi plac ieşirile din presă ale patronului FCSB (n.r. - Gigi Becali) şi am criticat ce face patronul FCSB.

Fraţilor, aţi scris greşit pe gardul meu sau poate aţi greşit gardul, că eu nu sunt sluga lui Becali, dimpotrivă!", a mai spus comentatorul sportiv.

Istoria conflictului dintre Steaua și Emil Grădinescu

Pe gardurile casei lui Emil Grădinescu au fost scrise mesaje obscene în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Comentatorul a depus deja plângere la Poliție, acuzând că agresiunea aparține suporterilor Stelei.

Pe gardul casei sale au fost scrise, cu graffiti albastru, mai multe mesaje vulgare. Imediat după ce le-a văzut, jurnalistul a plecat spre poliție, unde a depus o plângere.

În trecut, dincolo de nenumăratele reclamații la CNA, Grădinescu a fost amenințat și că va fi dat în judecată.

Reacția jurnalistului: „Pentru ce, concret? Lumea râde de ei în hohote, cu lacrimi. Decizia instanței e că FCSB nu poate folosi marca, numele, sigla în acte comerciale. FCSB nu poate folosi aceste elemente, nu se spune nimic despre terți. Ce am făcut eu? Am spus cumva «Steaua» în loc de «FCSB»? Eu am spus că FCSB e continuatoarea echipei care nu a retrogradat niciodată din primul eșalon. Nu și-a terminat activitatea nicio secundă. E un adevăr, un fapt”.

În ultimii ani cred că am spus de un milion de ori FCSB în comentariile mele și poate că mi-a scăpat o dată sau de două ori Steaua. Dar o faci fără să vrei, fără intenție. Iar aceste scăpări au fost amendate de CNA Emil Grădinescu

Pe de altă parte, în urmă cu un an fanii FCSB l-au susținut pe comentator printr-un banner cu mesajul „Respect, Emil Grădinescu”.