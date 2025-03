Emma Răducanu (22 de ani) a vorbit despre experiența traumatizantă de la turneul din Dubai, unde a fost hărțuită de un bărbat.

Jucătoarea britanică de origine română a trecut peste incident și a acceptat să joace la Indian Wells (SUA).

În urmă cu două săptămâni, Emma Răducanu a fost victima unui hărțuitor, în timpul turneului WTA de la Dubai.

Acesta a strigat în mod obsesiv către sportivă. Ulterior, s-a aflat că Emma s-a intersectat cu respectivul și în ziua precedentă, atunci când s-a apropiat de ea și a insistat să-i fie oferit un bilet. În plus, acesta a mers și la turneele precedente, pentru a fi în preajma sportivei.

Răducanu l-a recunoscut pe bărbatul ce o striga și a început să devină anxioasă și temătoare. A izbucnit în plâns, iar meciul cu Muchova a trebuit întrerupt.

Organizatorii au aflat despre ce este vorba și l-au escortat pe bărbat în afara arenei pentru ca meciul să continue. Muchova avea să câștige cu 7-6 (6), 6-4.

Răducanu a vorbit despre experiența traumatizantă

Emma Răducanu spune că a știut din prima clipă în care l-a văzut pe bărbat în tribună că îi va fi imposibil să termine meciul cu Muchova.

„ L-am văzut încă din primul game al meciului și mi-am spus: «Nu știu cum o să termin» .

Literalmente, nu puteam vedea mingea din cauza lacrimilor. Abia puteam respira. Mă gândeam: «Trebuie să iau o pauză»”, a declarat Emma Răducanu, pentru Tennis Majors.

La două săptămâni distanță, Emma Răducanu și-a înfruntat temerile și a acceptat să evolueze la Indian Wells (SUA).

Americanii i-au promis pază și protecție suplimentară, pentru a nu se mai repeta scenariul trist de la Dubai.

„Au fost săptămâni foarte emotive, pentru că totul s-a întins pe parcursul a câteva săptămâni. A fost destul de obositor. Am luat o pauză de o săptămână când m-am întors acasă, în Anglia, apoi am decis să vin aici (n.r. în California).

De când sunt aici, în acest mediu, la unul dintre turneele mele preferate, m-am simțit mai bine. Nu eram sigură dacă voi participa atât de curând.

Am vrut doar să mă asigur că sunt pregătită, dar, de când am ajuns aici, am fost surprinzător de fericită”, a completat Emma Răducanu.

Hărțuitorul a fost arestat

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat că l-au arestat pe turistul care a hărțuit-o pe Emma Răducanu, în timpul concursului de la Dubai.

Sportiva și-a retras plângerea, în timp ce agresorul a primit interzis pe arenele de tenis (WTA) și să se mai apropie de jucătoare la o anumită distanță.