Erik Lira (26 de ani), mijlocașul defensiv al selecționatei Mexicului și căpitanul formației Cruz Azul, a vorbit deschis despre duelul direct cu Jude Bellingham (23 de ani) din sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026.

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Partida disputată pe Estadio Azteca s-a încheiat cu eliminarea gazdelor, Anglia impunându-se cu scorul de 3-2 prin golurile marcate de Bellingham (două reușite, în minutele 36 și 38) și Harry Kane, în timp ce pentru mexicani au punctat Julian Quinones și Raul Jimenez.

Confesiunea lui Erik Lira după ciocnirea cu Jude Bellingham de la CM 2026

Supranumit „Pitbull-ul” naționalei Mexicului, Lira a dezvăluit abordarea agresivă cu care a intrat pe teren pentru a-l anihila pe starul englez.

„Când am aflat că jucăm cu Anglia, mi-am zis: «îl voi marca pe Jude Bellingham», e în top 5 sau top 10 cei mai buni jucători din lume, incredibil.

Acolo m-am montat mental: trebuie să-l mănânc, trebuie să-l lovesc, am să-l trag, am să-l scuip, nu știu ce naiba o să-i fac, și chiar și așa ne-a dat două goluri”, în cadrul podcastului „Creativo”, potrivit marca.com.

De la război total la lacrimi și respect

Mijlocașul mexican a vorbit despre momentul emoționant de la finalul partidei, când a primit un compliment din partea englezului.

„Multă lume mi-a spus că l-am anihilat pe Jude Bellingham, dar, la naiba, ne-a dat două goluri, care nu au fost doar responsabilitatea mea, pentru că a fost a tuturor.

Dar să-l am aproape și, la finalul meciului, să-mi spună «Ești un jucător grozav»... am plâns, da, am plâns, nu chiar atât de mult, dar a fost vorba despre faptul că așa voiam să pierd: dând totul, până la limită. Asta mă ajută și nu mă mai doare atât de tare”.

În ciuda tensiunii din teren, finalul a adus un moment de respect reciproc între cei doi adversari, Bellingham venind personal să-l consoleze pe Lira.

Bellingham s-a apropiat de mine, mi-a dat mâna și i-am urat succes: „Să dea Domnul să fiți campioni mondiali”. Iar el mi-a zis: „Ești un jucător grozav, ai o inimă mare, sper să joci la o echipă mare”. Erk Lira, mijlocaș defensiv Mexic

Episodul s-a încheiat cu un schimb de tricouri pe tunelul stadionului: „După aceea m-am întâlnit cu el și l-am întrebat dacă are tricoul și dacă facem schimb, mi-a zis da. Plec cu asta: cu tricoul lui Bellingham și cu faptul că mi-a spus acele cuvinte”.

7 goluri a marcat Jude Bellingham pentru naționala Angliei la CM 2026. A livrat și o pasă decisivă

Naționala Angliei a terminat CM 2026 pe locul 3: a fost învinsă de Argentina în semifinale, scor 1-2, și a învins Franța în finala mică a competiției, scor 6-4.

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