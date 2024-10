Ten Hag face curățenie  Manchester United cere o sumă infimă pentru Harry Maguire, cel mai scump fundaș din istorie

Manchester United este dispusă să-l vândă pe Harry Maguire (31 de ani) pentru doar 12 milioane de euro, în condițiile în care jucătorul nu mai face parte din planurile antrenorului Erik ten Hag.

În vara anului 2019, englezul a devenit cel mai scump fundaș din istoria fotbalului, record pe care încă îl deține.

Maguire nu s-a numărat printre favoriții lui Ten Hag încă de la sosirea tehnicianului olandez pe Old Trafford, în urmă cu doi ani.

Manchester United cere 12 milioane de euro pentru Harry Maguire

„Diavolii roșii” ar fi dorit să obțină cel puțin 35 de milioane de euro în schimbul lui Maguire, însă fundașul nu a convins în ultimele sezoane, iar pretențiile clubului au scăzut la 12 milioane (10 milioane de lire sterline), potrivit DailyStar.

Maguire mai are contract cu Manchester United până în vara anului 2025, însă clubul de pe Old Trafford are opțiune de prelungire a înțelegerii pentru încă un sezon .

Dacă nu va primi în iarnă suma cerută pentru fundaș, trupa de pe Old Trafford va activa această clauză și va încerca să-l vândă pe Maguire în vară.

80 de milioane de lire sterline a plătit Manchester United în vara anului 2019 pentru a-l transfera pe Harry Maguire de la Leicester.

Harry Maguire nu mai are loc la Manchester United, dar nici în naționala Angliei

Rămas fără banderola de căpitan în urmă cu un an, Maguire a ratat un transfer la West Ham, iar apoi s-a confruntat cu probleme inghinale și musculare și a ratat multe meciuri în sezonul precedent de Premier League.

Favoritul olandezului Erik ten Hag este Matthias de Ligt, iar United se mai poate baza pe alți patru fundași centrali: Lisandro Martinez, Leny Yoro, Victor Lindelof și Jonny Evans.

În plus, ghinionul pare că se ține scai de Maguire: s-a accidentat la picior în timpul remizei cu Aston Villa (0-0) din Premier League și va lipsi, probabil, până în luna noiembrie.