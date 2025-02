„Au câștigat pe merit” Eugen Neagoe , după înfrângerea cu Botoșani: „După golul doi, au făcut antrenament cu noi”

Gloria Buzău a fost învinsă de FC Botoșani, scor 0-2, marți, într-o partidă din etapa #25 din Liga 1.

Antrenorul gazdelor, Eugen Neagoe (57 de ani), consideră că victoria moldovenilor este meritată.

Adrian Chică-Roșă, fostul jucător al celor de la Gloria Buzău, a fost cel care a marcat o „dublă” și a adus trei puncte uriașe botoșănenilor.

Eugen Neagoe: „Botoșani a câștigat pe merit”

În urma acestui rezultat, FC Botoșani a scăpat de locurile direct retrogradabile, urcând pe locul 14, cu 23 de puncte.

De partea cealaltă, pentru Gloria Buzău se anunță vremuri dificile. Este ultima, cu 19 puncte, la cinci puncte distanță de zona play-off-ului de menținere/promovare.

Antrenorul gazdelor, Eugen Neagoe, a confirmat superioritatea totală a adversarilor, în duelul din Crâng.

„Nici nu am prea multe să spun. Botoșani a câștigat pe merit. Din punctul meu de vedere, slabe șanse să fi acumulat ceva în această după-amiază. Efectiv, după golul al doilea, au făcut antrenament cu noi.

Au fost și jucători cu probleme. Avem acum niște accidentări pe care le văd prima dată. La Matos, la Gheorghe, Turda a simțit și el ceva azi. Nu suntem acolo unde trebuie, de asta am vrut jucători.

Am văzut că nu aveau reacție jucătorii, am încercat în permanență. Am văzut că nu pot, orice le transmiteam. Nu este nimic pierdut. Acum, dacă se înjumătățesc punctele, suntem la unul de Iași”, a declarat Eugen Neagoe după meci, conform digisport.ro.

Luckassen a semnat cu Gloria Buzău

Gloria Buzău a reușit, în aceste zile, să-l legitimeze pe Kevin Luckassen (31 de ani), care s-a despărțit de saudiții de la Al Batin.

„Luckassen este un atacant valoros, cu experiență, care va ajuta echipa. Mi-aș mai dori 2-3 jucători, dar vrem să aducem acum pe ultima sută de metri... Deși am vorbit. Oamenii au crezut că puteam să mergem așa în continuare. E nevoie de un lot puternic în prima ligă”, a completat Neagoe.

Kevin Luckassen a mai jucat în Liga 1, la Poli Iași, FC Viitorul, Sepsi, Rapid și UTA Arad.