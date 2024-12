Mulțumit, dar nervos  Eugen Neagoe , după succesul cu Poli Iași: „Am primit trei oferte” / „Nu cred că Guardiola e fraier”

Gloria Buzău a învins-o pe Poli Iași, scor 2-0 (1-0), sâmbătă, într-o partidă din etapa #18 din Liga 1

Antrenorul gazdelor, Eugen Neagoe (57 de ani), s-a arătat extrem de bucuros de obținerea celor trei puncte, însă a pornit un adevărat „război” împotriva celor care îi anunțau plecarea

În urma acestui rezultat, Gloria Buzău a reușit să acumuleze 16 puncte și să se apropie de pluton, chiar dacă rămâne ultima în clasament.

De partea cealaltă, Poli Iași rămâne pe locul 11, cu 21 de puncte.

Eugen Neagoe: „Am trei oferte”

Antrenorul celor de la Gloria Buzău, Eugen Neagoe, a salutat victoria elevilor săi, după o pauză de o lună și jumătate, la capătul unui joc bun, consistent, în care a fost superioară la mai toate capitolele importante.

În schimb, tehnicianul „a luat foc” când a fost întrebat dacă mai rămâne la Gloria Buzău. Înainte de meci, în media s-a speculat că va fi ultimul său meci pe banca buzoienilor, deoarece rezultatele din ultimele runde nu au fost cele dorite.

Neagoe a considerat că afirmațiile nu au niciun fundament. În plus, a recunoscut că are trei oferte verbale din „afară”, dar va rămâne la Gloria Buzău.

„O victorie extraordinară. O muncă foarte bună, pe un teren foarte greu. Când muncești, te dăruiești, ai și reușite. Am avut și puțină șansă, pentru că au avut și ei ocazii.

Cum am avut în alte meciuri o evoluție foarte bună, dar nu am reușit să câștigăm, în această seară am avut dorință, ocazii foarte mari, dar, până la urmă, victoria este incontestabilă. Meritată. Băieții merită felicitări. Pentru asta le-am dat și o zi liberă.

Acum, dacă se trezește un băiat de pe stradă să spună că este ultimul meu meci. El știe când plec eu, ce contract am eu? S-a băgat în seamă. Urât. Iar dacă are vreo afinitate pentru cineva, trebuia să țină pentru el.

Asta e marea lui problemă? Și dacă era ultimul meu joc și să plec mâine? De unde știe? Nu poți să arunci așa... Așa pot să spun și eu că am trei oferte. Două le-am primit astăzi. Vorbesc foarte serios. Nu din România. Telefonic. Nu din verbal, dar nu pe hârtie. Și el mă dădea afară.

Eu mă gândesc la jucători, să joace bine. Să-i antrenez cât pot de bine. Ați văzut Guardiola îi antrenează fantastic, e unul dintre cei mai buni din lume, are cinci înfrângeri și un 3-3 cu Feyenoord, de la 3-0. Și cred că-i antrenează bine Guardiola, nu cred că e fraier”, a declarat Eugen Neagoe după meci, la Digi Sport.

Ăsta e fotbalul. Lucrezi cu oameni, mai fac și greșeli. Să arunce el în presă că e ultimul meci. De unde știa el? Era așa interesant. Eu sunt la Gloria Buzău. Dacă sunt și etapa viitoare? Întrebați-l pe cel care a anunțat că plec. Eugen Neagoe, antrenor Gloria Buzău