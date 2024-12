Neagoe, discurs dur Antrenorul celor de la Gloria Buzău, atac la adresa conducerii: „Nu știu ce se va întâmpla în continuare”

RAPID - GLORIA BUZĂU 2-0. Eugen Neagoe (57 de ani) a tras primele concluzii, după un nou eșec în Liga 1.

Tehnicianul buzoienilor s-a declarat nemulțumit de atitudinea și prestația anumitor jucători și a transmis că nu le va mai oferi o altă șansă.

RAPID - GLORIA BUZĂU. Eugen Neagoe: „Trebuie să profite de șansele pe care le au”

„După prima repriză, nu putem emite pretenții, pentru că am jucat foarte slab. Am fost nevoit să fac foarte multe schimbări.

Sunt dezamăgit de unii jucători, pentru că au avut o șansă pe care nu o să o mai aibă, să joace în Giulești, pe un gazon foarte bun.

N-au profitat de șansa pe care au avut-o și nu vor mai avea alta. La fotbal e concurență mare și trebuie să profite de șansele pe care le au. Anumiți jucători nu au profitat și am pierdut jocul.

În repriza a doua am echilibrat, am controlat, am avut o posesie, dar nu am reușit să marcăm. Ăsta este fotbalul”, a declarat Eugen Neagoe la Prima Sport.

Eugen Neagoe: „Chiar nu știu ce se va întâmpla în continuare”

Întrebat despre posibile transferuri în iarnă, Eugen Neagoe a avut un mesaj pentru conducere, căreia i-a reproșat lipsa de implicare.

„Eu am vorbit de peste o lună cu oamenii care conduc destinele clubului, dar, nicio reacție. Chiar nu știu ce se va întâmpla în continuare.

Dacă oamenii care condus acest club se vor hotărî să facă ce trebuie sau nu. Eu îmi voi face meseria, fac tot ce depinde de mine să rămânem în prima ligă.

Nu suntem departe în acest moment, suntem destul de aproape, Botoșaniul are două puncte în fața noastră.

Nu e nimic pierdut în acest moment. Dacă oamenii care conduc clubul se hotărăsc să mergem pe drumul corect, bine. Eu îmi doresc să ajut această echipă să rămână în prima ligă”

O să vorbim mai multe la ultimul joc. În România dacă vorbești și spui ceea ce gândești se spune că ești rău ori ești al dracu. Dacă nu vorbești ești luat de fraier, dacă nu spui realitate cu ce te confrunți. Dacă v-aș spune cu ce ma confrunt eu zi de zi ar trebui să stăm 2 ore să discutăm. Eugen Neagoe la conferința de presă

În urma eșecului cu Rapid, Gloria Buzău rămâne „lanterna roșie” a Ligii 1, cu 16 puncte.