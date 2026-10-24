„Suferea de o boală grea” Eugen Trică, dezvăluiri despre relația cu Viorel Păunescu: „După meciuri venea în vestiar...”
Eugen Trică. Foto: Sport Pictures
Superliga

„Suferea de o boală grea” Eugen Trică, dezvăluiri despre relația cu Viorel Păunescu: „După meciuri venea în vestiar...”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 24.10.2026, ora 19:25
alt-text Actualizat: 24.10.2026, ora 19:26
  • Eugen Trică (50 de ani) a oferit o declarație emoționantă după decesul lui Viorel Păunescu, președintele al AFC Steaua între 1998 și 2003.
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Fostul oficial al Stelei s-a stins din viață sâmbătă dimineață, la vârsta de 91 de ani, după ce s-a confruntat cu probleme de serioase de sănătate.

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Eugen Trică: „După eșecuri venea în vestiar și vorbea foarte frumos”

Fostul fotbalist și-a exprimat aprecierea despre cel care l-a dorit la Steaua în perioada respectivă și a subliniat atitudinea pe care acesta o avea la club, dar și în relația cu jucătorii.

„Am văzut și eu... Dumnezeu să-l odihnească în pace! Ne-am intersectat acolo chiar în perioada în care eu am venit la Steaua. Dânsul m-a dorit foarte tare, la fel cum m-a dorit antrenorul care era la vremea aceea, Emeric Ienei.

Am înțeles că suferea de o boală grea, știu lucrurile acestea de la Victor Pițurcă, mi le-a povestit acum un an și ceva. Mergea la dânsul, mai stătea cu el la povești. Chiar mi-a zis că suferea de boala asta. Din păcate, nu a mai rezistat.

A fost un om deosebit! Tot timpul era un om blând. Mi-aduc aminte că și după eșecuri venea în vestiar și vorbea foarte frumos. Ne spunea: «Nu-i nimic, capul sus, mergem înainte. Sunteți valoroși, acum doar s-a întâmplat!». Niciodată nu l-am văzut nervos pe domnul Păunescu, a fost un om diplomat, un om cu cuvintele la el.

A fost un gentleman! Să știți că în perioada aceea am avut doar gentlemeni la Steaua, mă refer la Emeric Ienei, la domnul Păunescu. Eu am avut relații cu familia Păunescu.

Îl știu foarte bine și pe Bobby Păunescu, pe nepotul lui, care e băiatul lui George Constantin Păunescu, cel care deținea la un moment dat Universitatea Craiova, prin '96, '97, '98.

Din păcate, îmbătrânim cu toții, iar oamenii de valoare se duc ușor, ușor. Asta e viața, nu avem ce să facem. O să vin să-i aprind o lumânare. Am pierdut un mare om!”, a declarat Eugen Trică, potrivit gsp.ro.

Viorel Păunescu a murit la 91 de ani

Păunescu a fost cel care a condus echipa de fotbal a Stelei după privatizare din 1998 și până în 2003, când a cedat-o către Gigi Becali.

La începutul anilor 2000, entitatea deținută de omul de afaceri avea să împrumute bani de la Gigi Becali, iar în data de data de 24 ianuarie 2003, actualul patron al celor de la FCSB prelua controlul total al clubului din Ghencea.

Atunci, avea să ia ființă și Societatea Comerciala Fotbal Club Steaua București SA, al cărui acționar majoritar era chiar Becali.

Ulterior, acesta a reușit să obțină de la FRF înlocuirea în Liga 1 a AFC Steaua cu noua sa echipă, FC Steaua București SA.

Ultima apariție publică a lui Viorel Păunescu

Păunescu se retrăsese de mai mulți ani din viața publică din cauza problemelor de sănătate. În ultima perioadă, acesta nu se mai putea deplasa singur și avea nevoie de ajutorul șoferului personal, care îi era mereu alături.

În urmă cu aproximativ un an, fostul președinte al Stelei a avut o apariție rară în public, alături de Radu Popa, directorul Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf”.

„Vechi prieteni, precum vechi spade, sunt în continuare cei mai de încredere”, a transmis Radu Popa într-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook, alături de o fotografie cu Viorel Păunescu.

Radu Pop și Viorel Păunescu Radu Pop și Viorel Păunescu
Radu Pop și Viorel Păunescu

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