A murit Viorel Păunescu Fostul președinte al Stelei a murit la 91 de ani. FCSB și CSA au pierdut palmaresul său!

Viorel Păunescu a murit sâmbătă dimineață la 91 de ani.

Fostul președinte al Stelei suferea de Alzheimer și se retrăsese de mai mulți ani din viața publică.

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Viorel Păunescu, unul dintre oamenii care au condus Steaua în perioada de tranziție de la Ministerul Apărării Naționale către Gigi Becali, a murit în această dimineață, după o perioadă în care se confrunta cu grave probleme de sănătate, scrie gsp.ro.

Viorel Păunescu a murit la 91 de ani

Păunescu a fost cel care a condus echipa de fotbal a Stelei după privatizare din 1998 și până în 2003, când a cedat-o către Gigi Becali.

La începutul anilor 2000, entitatea deținută de omul de afaceri avea să împrumute bani de la Gigi Becali, iar în data de data de 24 ianuarie 2003, actualul patron al celor de la FCSB prelua controlul total al clubului din Ghencea.

Atunci, avea să ia ființă și Societatea Comerciala Fotbal Club Steaua București SA, al cărui acționar majoritar era chiar Becali.

Ulterior, acesta a reușit să obțină de la FRF înlocuirea în Liga 1 a AFC Steaua cu noua sa echipă, FC Steaua București SA.

Într-o declarație făcută în anul 2023, Viorel Păunescu și-a spus părerea în războiul CSA Steaua - FCSB și a dezvăluit cum a ajuns să preia gruparea din Ghencea.

„Când s-a făcut preluarea eu nu m-am băgat, m-am retras. Am avut o perioadă bună atunci, am luat titlul cu Victor Pițurcă.

Steaua este cea a Armatei, ea a câștigat Liga Campionilor, echipa din Liga 2. Suporterii mă respectă și mă sună și în ziua de azi, vorbesc cu ei.

FCSB are treaba ei, eu am rămas în relații bune cu Gigi Becali. Se bat pentru câștigarea Ligii 1, așa văd, au o echipă bună”, spunea Păunescu pentru iamsport.ro.

Războiul dintre CSA și Becali pentru identitatea Stelei a dus la fracturarea palmaresului istoric în instanță. Clubul Sportiv al Armatei a rămas cu perioada 1947-1998, FCSB cu performanțele de după 2003. Perioada cu Păunescu la cârmă, 1998-2003, a rămas în aer și nu poate fi revendicată de cele două entități.

Ultima apariție publică a lui Viorel Păunescu

Păunescu se retrăsese de mai mulți ani din viața publică din cauza problemelor de sănătate. În ultima perioadă, acesta nu se mai putea deplasa singur și avea nevoie de ajutorul șoferului personal, care îi era mereu alături.

În urmă cu aproximativ un an, fostul președinte al Stelei a avut o apariție rară în public, alături de Radu Popa, directorul Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf”.

„Vechi prieteni, precum vechi spade, sunt în continuare cei mai de încredere”, a transmis Radu Popa într-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook, alături de o fotografie cu Viorel Paunescu.

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