Situație incredibilă în Liga 1 FOTO. „Centralul” a anulat golul după ce a fost chemat la VAR. Ce au arătat camerele după reluarea jocului

Csikszereda - FC Voluntari 2-1. Ciucanii au obținut prima victorie a sezonului, însă au trăit cu emoții finalul partidei, după ce golul trei le-a a fost anulat în prelungiri.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Decizia arbitrului este însă una controversată, întrucât, deși VAR-ul a intervenit, o reluare ulterioară pare să arate contrariul fazei respective.

Csikszereda - FC Voluntari 2-1 . Gol anulat pentru un henț inexistent

În minutul 90, Albert Stahl a marcat pentru 3-1 în partida de la Miercurea-Ciuc, după o cursă personală pe partea stângă.

Două minute mai târziu, „centralul” George Găman a fost avertizat din camera VAR pentru un posibil henț anterior al fotbalistului.

Arbitrul a revăzut faza la monitorul de la marginea terenului și, deși reluările nu confirmau cu exactitate că mingea a atins mâna lui Stahl, acesta a anulat reușita ciucanilor.

Imediat după anulare, o altă reluare oferită de televiziune, dintr-un alt unghi, arăta că mingea pare să nu-l lovească deloc pe Stahl în mână.

Decizia a rămas cea din urma revizuirii fazei, iar Csikszereda s-a impus în cele din urmă cu 2-1, asigurându-și prima victorie din această stagiune.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport