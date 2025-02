Farul - Petrolul 2-1 Gică Hagi îl învinge pe Adrian Mutu și se îndepărtează de zona roșie a campionatului

Farul și Petrolul s-a terminat 2-1, în ultimul meci al etapei #24 din Liga 1.

Începutul partidei a aparținut Petrolului, care a avut cea mai mare ocazie din startul meciului în minutul 9, atunci când Gicu Grozav a trimis cu capul în bară o minge centrată din corner.

Farul lui Gică Hagi, peste Petrolul lui Adrian Mutu

Căpitanul Farului, Ionuț Larie, a fost schimbat 10 minute mai târziu, după ce a acuzat o accidentare la nivelul piciorului.

Scorul a fost deschis de către „marinari”, în minutul 35, după ce Gabi Iancu a marcat dintr-un penalty scos de către Grigoryan.

În ultimele minute, Petrolul a restabilit egalitate, prin Tommi Jyry.

Repriza secundă a fost marcată de către golul din ultimele minute ale partidei înscris de Ionuț Cojocaru, care a adus victoria mult dorită echipei antrenate de Gică Hagi.

Astfel, Farul Constanța se îndepărtează de zona roșie a clasamentului și staționează pe locul 11, cu 28 de puncte, din 24 de meciuri.

De cealaltă parte, Petrolul Ploiești a ratat ocazia de a trece peste Rapid și de a urca pe loc de play-off. „Lupii galbeni” rămân cu 35 de puncte, la egalitate cu giuleștenii.

Farul Constanța - Petrolul Ploiești 2-1

Au marcat: G. Iancu (min. 35), I. Cojocaru (min. 88) / T. Jyry (min. 45)

Min. 90+4 - Final de meci

Min. 88 - Gol Farul Constanța, 2-1! Ionuț Cojocaru șutează din prima la colțul scurt din interiorul careului și îl învinge pe Eșanu

Min. 82 - Gicu Grozav este avertizat de către „centralul” Marcel Bîrsan cu cartonașul galben

Min. 76 - Sergiu Hanca este schimbat cu Mateiu

Min. 76 - Cartonaș galben pentru Dican. Mijlocașul oprește un atac care ar fi putut deveni periculos în apropierea mijlocului terenului

Min. 65 - Schimbă și Adrian Mutu. Ies Rădulescu și Tolea, iar în locul lor vor juca Vali Gheorghe și Denis Radu

Min. 61 - Ies Radaslavescu și Popescu sunt înlocuiți cu Casap și Dican

Min. 53 - Grigoryan preia o minge în flancul drept și înaintează până în interiorul careului, unde trimite un șut puternic pe lângă poarta adversă

Min. 46 - Gică Hagi face schimbări. Ionuț Cercel este schimbat cu Dan Sîrbu

Min. 46 - S-a reluat partida

Min. 45+4 - Final de repriză

Min. 45 - Gol Petrolul Ploiești, 1-1! Tommi Jyry reia o centrare din corner cu un șut puternic la colțul scurt și restabilește egalitatea pe tabela de marcaj

Min. 42 - Ocazie mare a Petrolului. Mihnea Rădulescu îl driblează pe Buzbuchi în afara careului și trimite un șut slab către poarta adversă. Cristi Ganea urmărește balonul și respinge de pe linia porții și își salvează echipa

Min. 38 - Grigoryan incearcă să-l învingă pe portarul Petrolului cu un șut de la marginea careului, însă mingea trece pe lângă poarta apărată de Eșanu

Min. 35 - Gol Farul Constanța, 1-0! Gabi Iancu înscrie de la punctul cu var și deschide scorul partidei

Min. 33 - Penalty pentru „marinari”. Grigoryan intră în careu și încearcă să-l dribleze pe Roș, însă fundașul Petrolului îl faultează pe armean

Min. 21 - Ionuț Cercel primește în interiorul careului și trimite un șut mult peste poarta Petrolului

Min. 19 - Schimbare la Farul. Iese de pe teren căpitanul „marinarilor”, Ionuț Larie, și intră în locul lui Mihai Bălașa

Min. 18 - Ionuț Larie s-a accidentat la picior și cere să fie înlocuit

Min. 12 - Cartonaș galben pentru Ionuț Larie. Fundașul central al Farului a avut o intrare dură la adresa lui Irobiso, iar „centralul” îl sancționează pe apărător

Min. 9 - Bară pentru Petrolul. Gicu Grozav reia cu capul o centrare din corner și trimite în bară. Rivaldinho rezolvă pentru moment faza și aruncă mingea în corner

Min. 1 - A început meciul la Constanța

Farul Constanța - Petrolul Ploiești, echipe de start:

Farul: Buzbuchi – Cercel, Larie, Țîru, Ganea – Radaslavescu, Popescu, Vînă - Grigoryan, Iancu, Rivaldinho

Rezerve: Ducan, Sîrbu, Bălașa, Buta, Reginaldo, Banu, Dican, Casap, Ciobanu, Doicaru, Cojocaru, Băsceanu

Antrenor: Gică Hagi

Gică Hagi Petrolul: Eșanu – Ricardinho, Papp, Roche, Tolea – Keita - Rădulescu, Hanca, Jyry, Grozav – Irobiso

Rezerve: Linner, Bălbărău, Huja, Stănică, Radu, Marian, Matei, Boțogan, Stancovici, Bratu, Demirel, Gheorghe

Antrenor: Adrian Mutu

Stadion: Complex Sportiv Academia Hagi - teren principal (Ovidiu)

Complex Sportiv Academia Hagi - teren principal (Ovidiu) Arbitru: Marcel Bîrsan, Asistenți: Radu Ghinguleac, Ionuț Bobe, VAR: Cristina Trandafir, AVAR: Valentin Porumbel

Gică Hagi: „Anul ăsta nu am avut puterea să ajungem în play-off”

„Regele” a renunțat la speranțele pentru un loc în play-off și se concentrează pe obținerea unor rezultate care să le asigure unul dintre primele două locuri în play-out.

„E clar că s-a văzut un lucru important. Anul ăsta nu am avut puterea să ajungem în play-off. E clar că după meci am avut şi în club discuţii cu fiecare, am încercat să uităm tot ce a fost în spate, iar tot ce contează este în faţa noastră.

Am făcut şedinţe, am vorbit, ne-am antrenat bine şi sperăm ca de acum încolo să ne atingem obiectivele pe care le avem: participarea în Cupa României, unde avem o şansă, şi locurile 7-8 în campionat.

Pentru asta e nevoie să schimbăm, să luăm cât mai puţine goluri şi să marcăm cât mai multe”, a declarat Gică Hagi, la conferinţa de presă, potrivit orangesport.ro.

Adrian Mutu: „Ne așteaptă un meci extrem de greu, cu o echipă lovită în orgoliu”

„Briliantul” tratează cu respect întâlnirea cu Hagi și țintește victoria care i-ar duce pe „găzari” pe loc de play-off.

„Ne aşteaptă un meci extrem de greu cu o echipă lovită în orgoliu, vor avea o dorinţă mare să câştige acest meci.

Sper să profităm de această oportunitate care ni s-a ivit în urma rezultatelor. Cu o victorie, am trece şi peste Rapid. Dorinţă avem, să vedem dacă avem şi putinţă.

Nu e special meciul, îl respect, ne-am întâlnit de atâtea ori. Ştiu ce atmosferă e acolo, mai ales la Farul. E o echipă lovită în orgoliu, probabil şi Gică a pus mare presiune săptămâna asta, şi ne va aştepta un meci foarte dificil”, a declarat Mutu, potrivit as.ro.