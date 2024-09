Suporterii celor de la Farul Constanța nu înțeleg de ce li s-a interzis afișarea steagului statului Serbiei, la partida dintre Farul Constanța și Mitrovica din Kosovo, în calificările pentru Liga Campionilor la fotbal feminin

Meciul a fost întrerupt minute bune, miercuri, după ce observatoarea partidei a cerut îndepărtarea steagului Serbiei, aflat în galeria constănțeană

Farul Constanța a debutat cu dreptul, miercuri, în miniturneul de calificare în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, la fotbal feminin.

Campioana României a învins o trecut de campioana din Kosovo, Mitrovica, scor 4-0, la Ovidiu și va juca finala miniturneului, sâmbătă, 6 septembrie, tot la Ovidiu, împotriva norvegiencelor de la Valerenga.

Reacția suporterilor fariști, în urma momentului anti-Kosovo

Însă, în prima repriză, sărbătoarea avea să fie tulburată de un moment nedorit, transformat rapid într-o situație tensionată.

Mai exact, în minutul 28, staff-ul kosovarelor s-a plâns de faptul că în galeria constănțencelor se află un steag al Serbiei , în tentativa de a le provoca, pe baza conflictului dintre dintre cele două țări din spațiul ex-iugoslav.

Suporterii constănțeni nu au primit bine vestea că vor trebui să ascundă steagul Serbiei.

Iritați de cele întâmplate, suporterii au început să strige „Kosovo e Serbia” și „Serbia, Serbia, Serbia”, au luat steagul și au ieșit din stadion.

„Nu a fost niciodată vorba despre o răzbunare pe club sau pe Gică Hagi. Nu ne-am dorit să iasă atâta tam-tam. Noi am venit la stadion să ne bucurăm de un spectacol sportiv.

E adevărat că am arborat steagul Serbiei, dar nu înțelegem care este problema. Chiar i-am întrebat pe cei care ne făceau semne să-l strângem: „Dacă era cu Brazilia, la fel ați fi procedat?”.

Noi am vrut să ne exprimăm afinitatea către o națiune vecină. Nu am scandat nimic până în momentul în care au decis să ne forțeze să scoatem steagul.

Totul a pornit de la medicul echipei din Kosovo. A mers să acorde îngrijiri medicale unei jucătoare, ne-a văzut steagul, apoi a început să facă poze și să se agite către arbitre ”, a declarat, pentru GOLAZO.ro, unul dintre cei mai importanți membri ai galeriei de la Constanța.

„S-a interzis steagul Serbiei pe stadioane?”

Constănțenii recunosc că au scandat pro-Serbia, însă numai după ce s-au simțit provocați de delegația oaspete.

Aceștia nu înțeleg de ce prezența unui steag în tribune poate fi deranjantă, susținând că nu a existat nicio trimitere politică - ci doar un steag simplu, pe un gard, lângă cel al României Mari.

Observatoarea partidei, poloneza Ewa Gajewska, a fost deranjată doar de prezența steagului Serbiei.

„Apoi, e adevărat, s-au auzit câteva scandări, dar nimic mai mult. Nu ne-a evacuat nimeni. Am ieșit noi din stadion, în formă de protest, deoarece nu făcusem nimic greșit. Chiar i-am întrebat: «S-a interzis steagul Serbiei pe stadioane?».

Noi am ieșit de bună voie, am mers la terasă, am băut o cafea, apoi ne-am întors pe stadion să vedem meciul. Nimic mai mult.

Ni se pare prea de tot. Steagul Ucrainei îl găsim pe toate stadioanele. Să nu mai zic de steagul Ținutului Secuiesc. De ce steagul Serbiei este atât de problematic?”, a completat suporterul farist.