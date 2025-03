Bihor a rămas fără antrenor Gheorghe Ghiț, dat afară după ce a câștigat doar două meciuri în trei luni

FC Bihor i-a reziliat contractul lui Gheorghe Ghiț (49 de ani), după o înfrângere dureroasă cu FC Voluntari, scor 4-2.

Tehnicianul a fost dat afară după doar trei luni și jumătate, timp în care a obținut șapte puncte în șapte meciuri disputate.

Gheorghe Ghiț a preluat echipa în noiembrie 2024, după demisia lui Gustavo Aragolaza, obiectivul său fiind să redreseze clubul.

FC Bihor l-a demis pe Gheorghe Ghiț după o înfrângere dureroasă cu FC Voluntari

„A fost decizia conducerii și am ajuns la un acord de reziliere. Se încheie un alt capitol al meu la FC Bihor. Am încercat să dau tot ce am mai bun, să găsesc cea mai bună formulă, în unele meciuri ne-a reușit, în altele nu.

Le mulțumesc jucătorilor, colegilor din staff-ul tehnic și administrativ și tuturor celor care m-au susținut. Le doresc mult succes și sunt convins că își vor îndeplini obiectivul”, a declarat Gheorghe Ghiț, conform bihon.ro.

FC Bihor traversează o perioadă dificilă în campionat și se află pe locul 17, cu 18 puncte acumulate după 18 etape disputate în Liga 2.

Rezultatele lui Gheorghe Ghiț la FC Bihor:

24 noiembrie: Bihor - Corvinul 1-2

30 noiembrie: Metaloglobus - Bihor 1-0

6 decembrie: Bihor - Chindia 1-0

14 decembrie: CSC Șelimbăr - Bihor 1-1

22 februarie: Bihor - Unirea Ungheni 0-2

1 martie: CS Afumaţi - Bihor 1-2

8 martie: Bihor - Voluntari 2-4

4 goluri a primit FC Bihor și în meciul care a dus la demiterea lui Gustavo Aragolaza, cu Concordia Chiajna, scor 0-4

Ce urmează pentru FC Bihor în Liga 2

În locul său va fi instalat un staff tehnic interimar condus de Mădălin Popa (42 de ani) și Cristian Oroş (40 de ani).

Clubul va trebui să găsească un alt antrenor într-o lună, deoarece niciunul dintre cei doi nu deține licența A UEFA, necesară pentru a ocupa funcția de antrenor principal în Liga 2.

FC Bihor se pregătește pentru ultimul meci din sezonul regulat, o deplasare importantă pe terenul celor de la Ceahlăul Piatra Neamț, programată pe 15 martie, la ora 13:30.