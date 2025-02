FCSB, record european fabulos! Campioana României e echipa de pe continent care a jucat cele mai multe meciuri oficiale în acest sezon

Față de campioanele din țările din jurul României, FCSB are cu 15-80% mai multe meciuri disputate.

Partida cu Sepsi, de duminică, a fost a 46-a din 2024-2025, numărul 1 în Europa, între toate formațiile.

Cine sunt numele surprinzătoare de pe locurile 2-3, dar și cât de în spate se află în acest top granzii Real Madrid, City, Liverpool, Inter, Bayern Munchen sau PSG.

FCSB a jucat duminica trecută meciul cu numărul 46. Joi îl va bifa, al turul cu PAOK, pe al 47-lea, duminică, în campionat, va fi al 48-lea, iar la derby-ul cu Dinamo, din 23 februarie, va ajunge la 50 de jocuri oficiale în actualul sezon.

Pe primul l-a disputat pe 4 iulie, Supercupa României, victorie clară cu Corvinul, scor 3-0.

De atunci, au urmat partide pe bandă rulantă, în Liga 1, preliminarii Champions League, play-off Europa League, tabloul principal în UEL, dar și în Cupa României.

Volumul total al jocurilor pe care FCSB le are până acum o plasează pe campioana României pe locul 1 în clasamentul tuturor cluburilor europene în acest sezon.

Nicio altă formație nu e măcar egala roș-albaștrilor. Imediat în spatele lui FCSB e campioana Țării Galilor, The New Saints, care are 45 de meciuri, dar și Larne, campioana Irlandei de Nord (44 meciuri). Ambele au jucat pe tabloul principal din Conference League, dar nu s-au calificat, terminând pe locurile 32 (TNS) și 34 (Larne).

Dacă cele două sunt nume neînsemnate în fotbal, primele cluburi cu mare greutate în acest top se numesc Rangers, PAOK Salonic și Braga, care au ajuns la 40 de jocuri oficiale.

CUM ARATĂ TOP 20 CA NUMĂR DE MECIURI OFICIALE ÎN ACEST SEZON

FCSB: 46

The New Saints: 45

Larne: 44

Rangers: 41

Maccabi Tel Aviv: 41

PAOK Salonic: 40

Braga: 40

Slovan Bratislava: 40

Ludogoreț: 39

Gent: 39

Pafos: 39

Real Madrid: 38

Liverpool: 38

Panathinaikos: 38

Lugano: 38

Manchester City: 37

Ajax: 37

Qarabag: 37

RFS: 37

Guimaraes: 37

Dincolo de locul în această ierarhie, într-un raport cu campioanele țărilor din jurul României, FCSB e la distanță mare și chiar foarte mare. Față de unele, ecartul e chiar șocant.

Spre exemplu, FCSB are 20 de meciuri peste Șahtior Donețk, ceea ce înseamnă un surplus de aproape 80%!

Singurele campioane, dintre cele luate în calcul în această comparație, care se apropie cât de cât de FCSB, sunt Slovan Bratislava (Slovacia) și Ludogoreț (Bulgaria), dar și ele au cu 6-7 meciuri sub campioana din Liga 1.

Volumul de meciuri FCSB versus campioanele țărilor din apropierea României

CAMPIOANA EN-TITRE ȚARA MECIURI 1. FCSB România 46 2. Slovan Bratislava Slovacia 40 3. Ludogoreț Bulgaria 39 4. Sparta Praga Cehia 36 5. Ferencvaros Ungaria 35 6. Jagiellonia Polonia 34 7. Steaua Roșie Serbia 33 8. Dinamo Zagreb Croația 32 9. Sturm Graz Austria 29 10. Petrocub Hâncești Moldova 28 11. Șahtior Donețk Ucraina 26

Nivelul atins de FCSB e unul realmente fantastic. Până în prezent, Real Madrid și Liverpool au 8 meciuri mai puțin disputate decât campioana României.

Real, dacă va disputa finalele Champions League și Cupa Spaniei, va termina cu 65 de meciuri! FCSB, chiar și dacă va fi eliminată de PAOK, va ajunge la un total de 62. Liverpool, dacă va disputa finala UCL, va avea doar 61, sub FCSB!

Număr de meciuri FCSB versus marile nume de pe continent, în acest moment

FCSB: 46

Real Madrid: 38

Liverpool: 38

City: 37

Ajax: 37

Barcelona: 36

Inter: 35

PSG: 33

Bayern Munchen: 32