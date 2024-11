Probleme pentru FCSB Florin Tănase, primele declarații despre accidentarea din meciul cu Midtjylland. Care e starea mijlocașului

FCSB - MIDTJYLLAND 2-0. Florin Tănase (29 de ani) a vorbit despre golul marcat în meciul cu danezii, dar și despre accidentarea suferită în minutul 28.

Cu 9 puncte după primele 4 runde, FCSB e ca și calificată în primăvara europeană.

FCSB s-a impus joi, scor 2-0, în fața danezilor de la Midtjylland și este cu un pas în primăvara europeană. Golurile partidei au fost marcate de către Florin Tănase, în minutul 16, și de Daniel Bîrligea, în minutul 46.

După doar 7 minute de la startul partidei, Florin Tănase s-a întins pe gazon și a acuzat probleme musculare.

„Șeptarul” FCSB a fost scos din teren pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale, iar acesta a revenit și a marcat un super gol.

La doar 12 minute după marcarea golului, în minutul 28, Tănase a anunțat banca celor de la FCSB că nu mai poate continua partida și a fost schimbat de către Elias Charalambous cu Baba Alhassan.

FCSB - MIDTJYLLAND. Florin Tănase: „Am simțit o încărcătură”

La finalul partidei împotriva campioanei Danemarcei, „șeptarul” celor de la FCSB a vorbit despre golul marcat, dar și despre accidentarea suferită.

Tănase a declarat că are dureri în acest moment și nu știe dacă va fi disponibil pentru meciul cu U Cluj.

„Am încercat să dau la poartă, a fost deviată și am avut șansa să înscriu, să deschid scorul.

Am simțit o încărcătură, după doctorul mi-a făcut acele manevre pentru a vedea dacă este ceva rupt sau întins. Am continuat, am marcat, iar apoi am simțit la celălalt picior, nu la același. Este posibil să fie ceva și legat de spate. Momentan, la cum simt piciorul, acum sunt probleme”, a declarat Florin Tănase la Prima Sport.

Florin Tănase: „Nimeni nu se aștepta, păcat de acel meci cu Rangers”

De asemenea, Florin Tănase a declarat că FCSB putea face mai mult cu Rangers, dacă în primul „11” erau mai mulți jucători care au jucat și cu PAOK.

„O seară frumoasă pentru noi. Știam că ne așteaptă un meci dificil, dar eram foarte încrezători. Suntem o echipă puternică pe teren propriu, cu jucători foarte buni și aveam acest plus, cel al suporterilor în spatele nostru și eram obligați să obținem cele 3 puncte.

9 puncte, nimeni nu se aștepta, păcat de acel meci de la Rangers, unde am lipsit foarte mulți jucători, peste 60% din cei care am jucat cu PAOK. Cred că dacă eram toți sănătoși, altfel era meciul de acolo și aveam șanse să câștigăm, pentru că nu mi s-au părut o echipă foarte bună”, a continuat marcatorul primului gol al FCSB-ului.

Totodată, mijlocașul ofensiv al campioanei României a vorbit și despre partida cu liderul U Cluj, din etapa #16 a Ligii 1:

„Suntem obligați să câștigăm la Cluj pentru a ne apropia de ei. Am făcut greșeli în a doua repriză la Craiova, sper să nu le mai facem și să luăm cele 3 puncte.”

Programul FCSB în Europa League

FCSB - RFS Riga 4-1

4-1 PAOK - FCSB 0-1

0-1 Rangers - FCSB 4-0

4-0 FCSB - Midtjylland 2-0

2-0 28 noiembrie, ora 22:00: FCSB - Olympiakos

12 decembrie, ora 19:45: Hoffenheim - FCSB

23 ianuarie, ora 19:45: Qarabag - FCSB

30 ianuarie, ora 22:00: FCSB - Manchester United

Clasamentul Europa League actualizat