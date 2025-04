FCSB - U Cluj 1-0. Gigi Becali (66 de ani), patronul campioanei, a anunțat numele a 3 jucători care pot pleca la finalul sezonului: Alexandru Musi, Malcom Edjouma și Alexandru Băluță.

Acesta susține că nu are motive de îngrijorare după victorie, deși echipa sa a jucat din nou slab.

Gigi Becali crede că echipa sa a dominat meciul cu U Cluj, chiar dacă nu au fost ocazii mari de gol la cele două porți.

FCSB - U Cluj 1-0 . Gigi Becali: „De ce să nu fiu mulțumit?”

„ De ce să nu fiu mulțumit, dacă am fost numai noi pe teren? Am controlat jocul, am câștigat trei puncte. Sunt mulțumit .

Cu Craiova, nu o să mai fie Baba, o să fie Șut. O să fie și Tănase, și George Popescu. L-am băgat pe Musi, am zis că intră, driblează, dar i-a fost frică să nu-i rupă mingea piciorul. Când ești complexat, pleci. La mine stă cine are curaj”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

VIDEO. Penalty-ul controversat primit de FCSB

Trei jucători OUT de la FCSB

Acesta a anunțat că Alexandru Musi, Malcom Edjouma și Alexandru Băluță vor părăsi campioana în această vară, din cauza evoluțiilor dezamăgitoare.

„Bîrligea nu e în formă. Toma, nimic. L-am băgat pe Musi, mai bine-l lăsam pe Toma. Tănase a fost accidentat. Miculescu își face treaba. A dat gol. Aleargă foarte mult. De rău pot să spun de Baba, de Edjouma...

Edjouma e pericol. Doamne ferește! Pericol pentru noi. O să facem noi o curățenie la vară. Trei, din seara asta, nu o să mai fie oricum: Edjouma, Musi și Băluță. Ai mingea la tine, conduci 1-0 și ți-e frică de minge? Doamne ferească... E bine că l-am băgat, să-mi dau seama unde e ”, a completat Gigi Becali.

Se pune problemă de Charalambous? Nu pleacă. A zis că și dacă are ofertă, face ce spun eu Gigi Becali