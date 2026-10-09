Râd de FCSB VIDEO. Coelho și Al-Hamlawi au glumit pe seama schimbului propus de Becali: „Assad, pleacă!” +102 foto
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Superliga

Râd de FCSB VIDEO. Coelho și Al-Hamlawi au glumit pe seama schimbului propus de Becali: „Assad, pleacă!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.10.2026, ora 16:13
alt-text Actualizat: 09.10.2026, ora 16:13
  • Filipe Coelho (45 de ani) și Assad Al-Hamlawi (25 de ani), antrenorul și atacantul Craiovei, au izbucnit în râs când au auzit despre propunerea celor de la FCSB de a face schimb de jucători.
  • Csikszereda - U Craiova se joacă duminică, de la ora 18:00, live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Patronul de la FCSB transmitea, în urmă cu aproape două săptămâni, că a purtat discuții cu Mihai Rotaru pentru o mutare-surpriză în fereastra de transferuri din iarnă.

GOLAZO.ro a dezvăluit ulterior apoi că schimbul îi vizează pe Steven Nsimba și Aymen Boutoutaou.

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VIDEO. Filipe Coelho și Assad Al-Hamlawi, reacție amuzantă: „Nu glumi cu mine”

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu Csikszereda, Assad Al-Hamlawi a fost întrebat dacă ar accepta oferta celor de la FCSB, după toate zvonurile apărute privind un schimb de jucători între cele două echipe.

Atacantul oltenilor a început să râdă și a spus: „Nu glumi cu mine”. Filipe Coelho a intervenit imediat și a făcut o glumă:

Assad, pleacă! Deci nu o să am atacant pentru meciul de duminică”, a spus antrenorul. Al-Hamlawi a completat: „Nu, nu plec nicăieri”.

Filipe Coelho a comentat și potențiala plecare a lui Steven Nsimba la FCSB.

Nu sunt deranjat și până la urmă nu mă interesează zvonurile care apar de fiecare dată. Zvonuri apar în permanență, dar eu ce pot să vă spun e că sunt foarte bucuros și mulțumit de toți jucătorii pe care-i am la echipă și de Steven Nsimba de asemenea.

Așa că aș prefera să nu comentez despre astfel de lucruri, pentru că ele apar mereu. Fotbalul este doar despre momentul din prezent, nu despre anumite zvonuri care apar de fiecare dată.

Dacă ar fi să ne luăm după zvonuri poate nu aș mai avea la antrenamente jucători precum Assad Al-Hamlawi, Ștefan Baiaram sau Steven Nsimba. Noi trebuie să ne concentrăm pe ceea ce se întâmplă în prezent”, a mai spus portughezul.

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Filipe Coelho, înaintea meciului cu Csikszereda: „Trebuie să fim pregătiți”

Filipe Coelho a prefațat și meciul cu Csikszereda de duminică, din etapa 11 a Superligii.

„Este dificil să prezicem modul cum vor aborda ei această partidă. Deci noi trebuie să fim pregătiți să înfruntăm anumite lucruri, acum după schimbarea antrenorului (n.r. - Valentin Suciu este noul antrenor al ciucanilor), față de cum a fost înainte.

Dar în același timp trebuie să arătăm în continuarea aceeași ambiție, pe care am arătat-o și în septembrie. Trebuie să încercăm încă 3 puncte”, a mai adăugat antrenorul Craiovei.

Campioana României se află pe locul al treilea în Superliga, cu 20 de puncte acumulate, la 3 lungimi în spatele liderului Dinamo.

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