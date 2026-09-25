Afacere bombă între FCSB și Craiova GOLAZO.ro a aflat cine sunt jucătorii pe care vor să-i schimbe Becali și Rotaru! Surpriză de proporții

Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a dezvăluit că pregătește un schimb de jucători cu Universitatea Craiova.

GOLAZO.ro a aflat toate detaliile afacerii.

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Finanțatorul roș-albaștrilor a lăsat de înțeles că discuțiile vizează un schimb de fotbaliști, la care ar urma să se adauge și o sumă de bani.

Becali pregătește afacerea cu Rotaru: „El vrea ceva de la mine, eu vreau ceva de la el”

„Eu am o afacere pe care vreau să o fac cu Mihai Rotaru. S-ar putea să vă intereseze afacerea aceasta. S-ar putea să fie de sport.

Poate el cumpără ceva de la mine, poate eu cumpăr ceva de la el. Nu știu. El vrea ceva de la mine, eu vreau ceva de la el. În iarnă, dar, dacă e să o facem, facem tranzacția de acum ”, a declarat Becali, la Digi Sport.

Întrebat dacă este vorba despre un schimb direct de jucători sau despre o tranzacție mai complexă, Gigi Becali a răspuns:

Unul contra unul, unul pentru doi, cu bani. Vedem. Și după aia jucătorul de la el vine la mine, se antrenează cu mine, cu acordul lui, jucătorul de la mine merge la el, se antrenează cu acordul meu Gigi Becali, patron FCSB

În momentul în care a fost întrebat dacă asta ar însemna că fotbaliștii respectivi nu ar mai evolua pentru actualele echipe până la transfer, patronul FCSB a răspuns:

„Păi nu mai joacă, dacă așa convenim. Îl obligă cineva pe jucător? Cu acordul lui. Îl întreb pe el dacă vrea, care e treaba. Vor fi octombrie, noiembrie, decembrie, trei luni. Nu pot să vă zic despre cine e vorba”.

Nsimba la FCSB, Boutoutaou la Craiova!

Din informațiile GOLAZO.ro, discuția dintre cele două cluburi îl vizează pe Steven Nsimba (30 de ani), atacantul Universității Craiova, și pe Aymen Boutoutaou (25 de ani), mijlocașul ofensiv de la FCSB.

Varianta luată în calcul este ca Nsimba să ajungă la FCSB, iar Boutoutaou să facă drumul invers, la Craiova, roș-albaștrii urmând să achite și o sumă de aproximativ 800.000 de euro.

Nsimba are 7 goluri marcate în 16 meciuri disputate în acest sezon pentru Craiova. De partea cealaltă, Boutoutou a marcat de două ori în 11 partide oficiale la FCSB.

FOTO. U Craiova - FCSB 5-0, cel mai recent meci disputat de roș-albaștri

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