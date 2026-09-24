A patra victimă din Superliga  O nouă echipă și-a demis antrenorul! Înlocuitorul a fost deja prezentat
Foto: Sport Pictures
Superliga

A patra victimă din Superliga O nouă echipă și-a demis antrenorul! Înlocuitorul a fost deja prezentat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 24.09.2026, ora 19:44
  • Valentin Suciu (45 de ani) este noul antrenor al clubului Csikszereda, după ce ciucanii s-au despărțit de Istvan Szabo (59 de ani), la doar 3 luni de la începutul colaborării.
  • Szabo a fost al patrulea antrenor demis în acest sezon din Superliga.
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Istvan Szabo a preluat banca tehnică a ciucanilor în luna iunie a acestui an, dar a rezistat doar 12 meciuri pe banca celor de la Csikszereda.

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Valentin Suciu, noul antrenor de la Csikszereda

Valentin Suciu nu este străin de Csikszereda. Tehnicianul a mai pregătit echipa în perioada iulie 2018 - martie 2022.

„Îi urăm bun venit din nou la FK Csikszereda antrenorului Valentin Suciu, cu care am ajuns la un acord pentru preluarea conducerii echipei noastre din Superliga!

Vali revine la Miercurea Ciuc în calitate de veche cunoștință: în vara anului 2018 a preluat conducerea primei noastre echipe, pe care a pregătit-o până în martie 2022.

De numele său se leagă și unul dintre momentele importante din istoria clubului: în sezonul 2018/19, FK Csikszereda a câștigat Seria a 5-a a Ligii 3 și a promovat pentru prima dată în istorie în Liga 2.

Înainte de a prelua echipa de seniori a activat și în cadrul academiei noastre, conducând formația U17 până în finala campionatului național.

Bine ai revenit, Vali! Îți dorim mult succes și cât mai multe victorii pe banca tehnică a FK Csikszereda!”, a transmis Csikszereda, pe Facebook.

În primul său mandat la Csikszereda, Suciu a pregătit echipa în 80 de meciuri, având un bilanț de 30 de victorii, 20 de remize și 30 de înfrângeri.

De-a lungul carierei sale, Valentin Suciu le-a mai antrenat pe FC Zagon, Șoimii Gura Humorului și Sepsi.

Numirea acestuia în funcția de antrenor a venit la scurt timp după ce Istvan Szabo a fost demis, antrenor care a preluat banca ciucanilor în luna iunie.

Sub comanda sa, Csikszereda a obținut doar 2 victorii în 12 meciuri jucate și se află pe ultimul loc în Superliga, cu doar un punct acumulat după 10 etape.

Al patrulea antrenor demis în Superliga!

Istvan Szabo este al patrulea antrenor demis în acest sezon din Superliga.

Antonio Folha a plecat de la CFR Cluj, Stjepan Tomas de la Oțelul, Marius Baciu s-a despărțit de FCSB, iar acum a venit rândul antrenorului de origine maghiară să fie dat afară.

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