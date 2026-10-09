„Nu ne-au dat nimic!” Naționala Beninului, critici după meciul de retragere al lui Lionel Messi » Marea nemulțumire a africanilor +27 foto
Foto: Imago
Campionate

„Nu ne-au dat nimic!” Naționala Beninului, critici după meciul de retragere al lui Lionel Messi » Marea nemulțumire a africanilor

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.10.2026, ora 15:36
  • Gernot Rohr (73 de ani), selecționerul Beninului, a fost nemulțumit de modul cum a fost organizat meciul cu Argentina, dedicat retragerii lui Lionel Messi (39 de ani) de la națională.
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A fost sărbătoare pe El Monumental, marți seara, la amicalul dintre Argentina și Benin, încheiat 3-0.

Partida a marcat ultima apariție a lui Lionel Messi în tricoul naționalei, însă sărbătoarea a fost umbrită de mai multe critici la adresa sud-americanilor.

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Gernot Rohr, critici la adresa Argentinei: „Nu ne-au dat nimic, nici măcar o fotografie cu Messi”

Selecționerul Beninului s-a plâns de faptul că jucătorii săi nu au putut obține nicio amintire de la meciul de retragere al lui Lionel Messi.

„Am vrut să facem schimb de tricouri, dar nu am obținut nici măcar unul. Nu ne-au dat nimic, nici măcar nu ne-au lăsat să facem o fotografie cu Messi.

Nu ne-au lăsat nici să intrăm în tunel. Personalul de securitate nu permitea nimănui să treacă. Unii dintre jucătorii noștri aveau tricourile pregătite pentru a face schimb cu jucătorii argentinieni.

Am încercat totul, dar a fost în zadar”, a declarat Gernot Rohr pentru RMC, citat de marca.com.

Jucătorul meu (Mohamed) Tijani, care îl adoră pe Messi, i-a oferit un trandafir roșu înaintea meciului, împreună cu o carte, ca un cadou. Am făcut tot ce am putut, dar nu am reușit să ajungem la el. Gernot Rohr, selecționerul Beninului

Cu toate acestea, antrenorul german a obținut un autograf din partea lui Messi pe un tricou pe care îl avea încă din 2018, grație lui Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei.

Messi i-a oferit acel tricou lui Gernot Rohr la CM 2018, din Rusia, pe vremea când tehnicianul pregătea naționala Nigeriei. Argentina a câștigat meciul de atunci cu 2-1, în grupa D.

Pentru Rohr, prezența la meciul de retragere al lui Lionel Messi a fost un moment cu adevărat special.

„A fost fantastic să fiu prezent la retragerea unei legende precum Messi. Rezultatul nu era cel mai important.

Din punct de vedere sportiv, pentru noi a fost vorba despre a învăța și de a le oferi tinerilor noștri jucători o experiență internațională extrem de valoroasă, pe care nimeni nu și-ar fi imaginat că o va trăi vreodată”, a completat Rohr.

Messi a fost deja în centrul unei controverse după meciul de pe Monumental. Argentinianul a fost acuzat că nu ar fi vrut să facă un selfie cu Serge Obassa, jucător din Benin.

FOTO. Imagini de la meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei

Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR
Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR

Galerie foto (27 imagini)

Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR
+27 Foto
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